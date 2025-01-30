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Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
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Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"

30 января 2025 16:24
206
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

 "Любые агрессивные факторы, в том числе алкоголь и никотин, повреждают эндотелий сосудов. В результате чего органы репродуктивной системы мужчины и женщины теряют способность правильно функционировать. Регулярное потребление алкоголя приводит к нарушениям менструального цикла, гормональному дисбалансу, риску развития рака молочной железы и других репродуктивных болезней у женщины. Факторами риска развития фетального алкогольного синдрома являются количество и частота злоупотребления алкоголем.

Алкоголь снижает способность к зачатию у женщин до 62%. При злоупотреблении алкогольными напитками до беременности риск выкидыша возрастает в 2,8 раз, а в первом триместре — в 4,1 раза.

Курение также оказывает негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин и на 60% увеличивает риск развития бесплодия.

Никотин нарушает работу яичников, что приводит к снижению их функции и ухудшению качества яйцеклеток, в том числе к риску выкидыша. Также снижает шансы забеременеть на 30-50%.

Никотин и другие психоактивные вещества влияют на уровень гормонов, регулирующих менструальный цикл и овуляцию. Вероятность зачатия снижается на 15-30%. Курение ухудшает проходимость маточных труб, что затрудняет движение яйцеклеток и сперматозоидов, препятствуя зачатию и увеличивая вероятность внематочной беременности. Пассивное курение также негативно влияет на репродуктивное здоровье.

Менопауза у женщин с алкогольной и никотиновой зависимостями наступает на 8-15 лет раньше.

Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков. Это положительно отразится на репродуктивной системе, что позволит увеличить шансы на успешное зачатие.

Напоминаю, каждый житель нашего региона в возрасте 18-49 лет может проверить состояние своего репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления страхового полиса".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
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