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Эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала способ защититься от оспы обезьян

20 мая 2022 22:11
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Она также подчеркнула, что вероятность завоза инфекции в Россию невысока из-за ограничения авиасообщения между РФ и странами, где сейчас наблюдаются вспышки заболеваемости.

В России нет специальной вакцины от оспы обезьян, однако от этой инфекции может защитить прививка против классической оспы. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишут "Известия".

«Специальной вакцины от оспы обезьян нет, но от инфекции может защитить вакцина от натуральной оспы», — сообщила Пшеничная журналистам.

Она также подчеркнула, что вероятность завоза инфекции в Россию невысока из-за ограничения авиасообщения между РФ и странами, где сейчас наблюдаются вспышки заболеваемости.

Ранее в этот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич сообщил о 37 подтвержденных случаях заражения человека оспой обезьян, По словам представителя ВОЗ, количество случаев увеличится по мере расширения поиска.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Здравоохранение
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