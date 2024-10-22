Эксперт рассказала самарцам, как превентивно позаботиться о своём здоровье поздней осенью

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Светлана Базаренко, руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования СберСтрахования, дала жителям Самары пять важных советов, которые помогут сохранить здоровье и избежать лишних затрат на лечение.

Во-первых, важно регулярно посещать врачей, даже если вас ничего не беспокоит. Профилактические осмотры помогают выявить болезни на ранней стадии, когда лечение может быть менее затратным и более эффективным. Многие заболевания, такие как гипертония и диабет, могут долгое время протекать бессимптомно, и выявить их можно только на регулярных медицинских обследованиях. По данным нашего исследования, лишь четверть (25%) жителей Самары систематически посещают врачей для профилактики. Половина же обращается к специалистам только при наличии симптомов.

Во-вторых, стоит следить за режимом дня. Недостаток сна ослабляет иммунную систему, увеличивая риск вирусных инфекций. Также недосып может привести к диабету и сердечным заболеваниям. Качественный отдых также помогает организму восстанавливаться и снижает уровень стресса, что особенно важно для поддержания психического и физического здоровья

Третьим важным шагом является сбалансированное питание. Эксперт рекомендует уделять внимание разнообразию продуктов, включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, как цельнозерновых, так и продуктов, богатых полезными жирами. Сегодня 80% самарских семей уже включают свежие овощи и фрукты в свой рацион несколько раз в неделю, однако есть ещё пятая часть горожан, которые недостаточно уделяют этому внимания.

Четвёртое — это физическая активность. Регулярные занятия спортом помогают контролировать вес, улучшить настроение и укрепить сердце. Даже умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или йога, могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее самочувствие

Также важно отказаться от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя повышают шансы столкнуться с раком, болезнями сердца и лёгких. Отказ от этих привычек способен не только продлить жизнь, но и повысить её качество, избавить от многих проблем со здоровьем в будущем.

Заключительный совет — оформлять полис для защиты здоровья, которое позволит покрыть затраты на лечение в случае того или иного заболевания, в том числе и серьезного: онкологического, сердечного, болезни спинного мозга. Такой полис не только снизит финансовую нагрузку на семейный бюджет, но и обеспечит полную организацию лечения: от консультаций со специалистами до координации всех необходимых шагов, включая перелеты и переезды, если это потребуется.