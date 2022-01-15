Я нашел ошибку
Главные новости:
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Синоптики Самарской области начали подводить итоги снегопада, который прошел в регионе 13 января
Решено организовать «воскресник» с участием управляющих организаций, муниципальных предприятий. 
16 января в Самаре объявляется «воскресник» 
В отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.
Эксперт: омикрон-штамм вызывает достаточно легкое течение болезни
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от начала сборов в Турции, а также рассказал о планах и возможных трансферах.
Игорь Осинькин: У нас прекрасные условия на сборах
Цены не будут отличаться от поездки на обычном такси.
Беспилотное такси начнет работать в Москве с февраля
К утру понедельника должны быть прочищены подходы к школам, детским садам и другим учреждениям соцсферы. 
Владимир Василенко провел штаб по борьбе со снегопадом
В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.
Крещенские купания: правила безопасного поведения на водных объектах
Если должник не погасит задолженность, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда. 
У самарца арестовали спорткар в счет неоплаченной задолженности
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт: омикрон-штамм вызывает достаточно легкое течение болезни

15 января 2022 18:47
128
В отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.

Штамм коронавируса "омикрон" вызывает достаточно легкое течение болезни и снижает летальность до 0,1% среди инфицированных. Такое мнение в субботу выразил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков, передает ТАСС.

"Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, и смертность значительно снизилась. В то время как раньше <...> примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%", - сказал он в эфире "Радио России".

"Я думаю, что через пару месяцев значительная часть населения заразится этим штаммом", - добавил Чумаков.

Эксперт отметил, что вариант "омикрон", в отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.

Чумаков подчеркнул, что любая пандемия не длится больше двух-трех лет. "Сейчас в связи с тем, что <...> [появился] омикрон, может, это как раз и есть шанс, что все быстро закончится", - заключил он.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии.
15 января 2022, 15:25
Сегодня в регионе принимаются все необходимые меры профилактики распространения коронавируса
При возвращении из-за пределов РФ необходимо сообщить об этом по телефонам горячей линии.   Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
213
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
15 января 2022, 10:25
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
Вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против омикрон-штамма. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
312
Министр подчеркнул, что эта терапия в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача.
14 января 2022, 20:53
Мурашко: опасно заниматься самолечением антибиотиками при коронавирусе
Министр подчеркнул, что эта терапия в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
578
Здравоохранение
В отличие от других штаммов коронавируса, поражает верхние дыхательные пути, не вызывая воспаление легких у заразившихся инфекцией.
15 января 2022  18:47
Эксперт: омикрон-штамм вызывает достаточно легкое течение болезни
128
46% россиян уверены, что после пандемии к здоровью будут относиться внимательнее
14 января 2022  09:14
46% россиян уверены, что после пандемии к здоровью будут относиться внимательнее
438
Вакцинацию от коронавируса жители и гости Самары могут сделать не только в лечебных учреждениях города и области, но и в пунктах, которые расположены в ТЦ.
13 января 2022  15:24
Жителей региона, привившихся от ковида полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию
795
Глава Минздрава добавил, что это можно было бы назвать хорошим прогностическим признаком, однако темпы заболеваемости в зарубежных странах призывают быть настороженными.
13 января 2022  15:18
Мурашко: заболеваемость ковидом в России в последние два месяца снизилась
671
У ребенка была тяжëлая врождëнная деформация грудины и рёбер, сопровождающаяся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями.
13 января 2022  15:03
Самарские хирурги провели подростку сложную операцию по коррекции врождëнной деформации грудной клетки
833
Машины используются для доставки специалистов на дом к пациентам, сельчан в подразделения больницы при необходимости.
13 января 2022  14:17
Автопарк Борской центральной районной больницы пополнили легковые автомобили
660
Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса
12 января 2022  13:15
Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса
675
Очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами.
11 января 2022  18:52
Главный терапевт СО Олег Фатенков: сейчас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями
912
Врачи исключили ампутацию пальцев у девочки, но ей предстоит очередная пластическая операция.
10 января 2022  18:12
Врачи рассказали о состоянии девочки, которую нашли на морозе в овраге в саратовском селе
901
Для юных пациентов Тольятти созданы новые условия получения медицинской помощи.
10 января 2022  16:36
В Тольяттинской городской детской клинической больнице завершен ремонт
921
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
3438
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
15 января 2022  11:54
Дмитрий Азаров передал в музей cамарского военно-исторического музея ЦВО новый экспонат
341
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
548
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
923
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
639
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
702
Весь список