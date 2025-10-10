Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость

10 октября 2025 15:02
92
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.

Медицинский психолог Богатовской центральной районной больницы Владимир Искварин:

 «Стресс — это реакция организма на воздействие неблагоприятных факторов, которые нарушают его привычное функционирование. Он может быть вызван различными событиями: конфликтами, высокой нагрузкой на работе, финансовыми трудностями и семейными проблемами.

Стресс влияет на работу всего организма. Выброс гормонов приводит к повышению артериального давления, учащению сердцебиения, напряжению мышц и другим физиологическим изменениям. Длительный стресс может привести к депрессивным и тревожным расстройствам, истощению нервной системы, снижению внимания, ухудшению памяти и других когнитивных функций. Кроме того, может стать причиной различных заболеваний: сердечно-сосудистые, гипертония, язвенная болезнь, нарушения работы иммунной системы, развитие посттравматического стрессового расстройства.

Несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость:

 Планирование и организация времени. Составление плана на день или неделю может помочь снизить уровень стресса, связанного с неорганизованностью и неопределённостью.
 Физическая активность. Регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Выберите вид спорта или физической активности, который вам нравится, занимайтесь им регулярно.
 Здоровый образ жизни. Правильное питание, достаточный сон и отказ от вредных привычек могут помочь укрепить организм и повысить его стрессоустойчивость.
 Релаксационные техники. Методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, медитация, йога или массаж, могут помочь снизить уровень стресса и напряжения.
 Поддержка социальных связей. Не бойтесь делиться своими переживаниями и просить помощи у окружающих.
 Хобби и увлечения. Занятия любимым делом могут помочь отвлечься от повседневных проблем и снизить уровень стресса.
 Психологическая поддержка. Профессиональная помощь может помочь вам разработать стратегии преодоления стресса и улучшить качество жизни.

Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи".

 

Фото:  freepik.com

