Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость

92

Медицинский психолог Богатовской центральной районной больницы Владимир Искварин:



«Стресс — это реакция организма на воздействие неблагоприятных факторов, которые нарушают его привычное функционирование. Он может быть вызван различными событиями: конфликтами, высокой нагрузкой на работе, финансовыми трудностями и семейными проблемами.



Стресс влияет на работу всего организма. Выброс гормонов приводит к повышению артериального давления, учащению сердцебиения, напряжению мышц и другим физиологическим изменениям. Длительный стресс может привести к депрессивным и тревожным расстройствам, истощению нервной системы, снижению внимания, ухудшению памяти и других когнитивных функций. Кроме того, может стать причиной различных заболеваний: сердечно-сосудистые, гипертония, язвенная болезнь, нарушения работы иммунной системы, развитие посттравматического стрессового расстройства.



Несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость:



Планирование и организация времени. Составление плана на день или неделю может помочь снизить уровень стресса, связанного с неорганизованностью и неопределённостью.

Физическая активность. Регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Выберите вид спорта или физической активности, который вам нравится, занимайтесь им регулярно.

Здоровый образ жизни. Правильное питание, достаточный сон и отказ от вредных привычек могут помочь укрепить организм и повысить его стрессоустойчивость.

Релаксационные техники. Методы релаксации, такие как дыхательные упражнения, медитация, йога или массаж, могут помочь снизить уровень стресса и напряжения.

Поддержка социальных связей. Не бойтесь делиться своими переживаниями и просить помощи у окружающих.

Хобби и увлечения. Занятия любимым делом могут помочь отвлечься от повседневных проблем и снизить уровень стресса.

Психологическая поддержка. Профессиональная помощь может помочь вам разработать стратегии преодоления стресса и улучшить качество жизни.



Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи".

Фото: freepik.com