Эксперт минздрава СО: вирусный гепатит С считается практически излечимым заболеванием

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



"Лечение хронического вирусного гепатита С стало активно применяться в начале 2000-х годов, когда появились интерфероны. Это была очень сложная терапия для пациентов, с большим количеством побочных явлений. Лечение было длительным - от полугода до года, полутора.



После 2010 года произошел прорыв в медицине в вопросах лечения вирусного гепатита. Появились прямые противовирусные препараты. Их можно принимать в таблетках, курсы лечения сократились до 2-3 месяцев и, самое главное, повысилась эффективность.



Сегодня хронический вирусный гепатит С считается практически излечимым заболеванием. В 98% случаев нам удается победить его с первого раза.



При этом важно знать, даже после эффективной терапии вирус всё равно оставляет свой след. Пациенты с продвинутой стадией фиброза должны быть под постоянным наблюдением врача. Вирус может привести к неблагоприятным исходам. Но, если человек будет соблюдать самые элементарные правила и поддерживать здоровый образ жизни, то рисков для здоровья можно будет избежать.



Правила здоровой печени – это отказ от алкоголя, переедания и чрезмерных нагрузок.



Также всем важно знать, что клинических признаков заболевания может не быть. Чтобы узнать о наличии или отсутствии гепатита, достаточно сдать простой анализ крови на антитела, которые вырабатываются в организме в ответ на появление вируса. Чем раньше будет выявлен вирус, тем эффективнее будет лечение, которое за 2-3 месяца поможет избавиться от хронической болезни.



Специфической профилактики гепатита С не существует, то есть нет вакцины. Профилактика заключается в культуре здоровья и поведения.



Важно соблюдать меры безопасности для исключения заражения гепатитом С:

использовать барьерные средства защиты при половых контактах

отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра в салонах, где используются нестерильные иглы и другие инструменты".

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