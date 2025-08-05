Два современных ФАПа возводятся в Похвистневском районе

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Два современных фельдшерско-акушерских пункта возводятся в Похвистневском районе благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В них будут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры жители сёл Большая Ёга и Султангулово.



На данный момент в селе Султангулово выполняется устройство каркаса здания. В селе Большая Ёга идёт установка внутренних перегородок и потолка, монтаж внутренних инженерных систем. Готовность объекта составляет 40%.



"Медицинская помощь населению оказывается в старых фельдшерско-акушерских пунктах. Новые ФАПы будут оснащены необходимыми оборудованием и мебелью. Это улучшит условия для сотрудников и пациентов", - отметил и.о. главного врача Похвистневской центральной районной больницы Николай Микаскин.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории. До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов, в том числе 2 офиса врачей общей практики в сёлах Большой Толкай и Мочалеевка Похвистневского района.

Фото: минздрав СО