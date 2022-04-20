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Донорами крови хотя бы раз в жизни становились 60% россиян

20 апреля 2022 11:04
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Донорами крови хотя бы раз в жизни становились 60% россиян.

Таковы данные исследования, приуроченного к Национальному дню донора, который отмечается в России сегодня.

Большинство опрошенных, как передаёт РИА Новости, занимаются донорством из альтруистических убеждений – они хотят помочь людям или конкретному человеку. При этом 17% делают донации крови ради материального вознаграждения или дополнительных дней отдыха.

Среди доноров самыми активными являются представители поколения Х – это люди, рожденные в 1965-1980 годах. Мужчины становятся донорами чаще, чем женщины.

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