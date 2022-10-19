Доктор Самба рассказала, что сон менее пяти часов повышает риск смерти у пожилых людей

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Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что недосып смертельно опасен для пожилых людей, сообщает журнал Plos Medicine, передает РИА Новости.

В рамках исследования ученые проанализировали данные почти восьми тысяч человек старше 50 лет. По словам ведущего автора проекта, доктора Северин Самба, сон продолжительностью менее пяти часов увеличивает риск преждевременной смерти пожилых людей на 25%. При наличии болезней сердца, рака или диабета — на 40%.

Самба рекомендовала спать от семи до восьми часов в сутки. Она добавила, что меньшее количество сна повышает риск развития хронических заболеваний.

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