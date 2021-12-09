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Доедание новогодних салатов в течение нескольких дней может ослабить иммунитет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва. По ее словам, эта традиция должна остаться в прошлом.

Сейчас нет дефицита продуктов, и можно ежедневно готовить что-то свежее. Постоявший салат может привести к нарушению пищеварения и даже к отравлению.

Между тем, как подчеркнула диетолог, состояние иммунной функции на 80% определяется состоянием микробиома кишечника.

Королёва также рекомендовала готовить для новогоднего стола простые овощные салаты – например, с теплым мясом индейки, салатными листьями, авокадо и помидорами черри с растительным маслом.

Фото: Дильдина Светлана