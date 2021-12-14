Дмитрий Константинов: "Грипп опасен своими осложнениями"

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Руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 Дмитрий Константинов обратился к жителям губернии. Он рассказал о ситуации с опасными вирусами и о том, как проходит вакцинация в Самарской области.



Дмитрий Константинов напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа:



- На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 млн 593 тысяч жителей Самарской области. Прививки от гриппа сделали свыше 745 тысяч человек. Хочу отметить, что к гриппу восприимчивы абсолютно все возрастные категории. Особенно тяжело его переносят люди старшего поколения, имеющие хронические заболевания и маленькие дети. Грипп опасен своими осложнениями. Призываю всех жителей, кто еще не сделал прививку, обязательно пройти вакцинацию.