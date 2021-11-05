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Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Цветкова

5 ноября 2021 11:25
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Не стало заведующего хирургическим отделением больницы им. Середавина, заслуженного врача России Бориса Цветкова.

Коллегам, родным и близким Бориса Юрьевича Цветкова От имени Правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования коллегам, родным, близким в связи с уходом из жизни Бориса Юрьевича Цветкова, заведующего хирургическим отделением больницы им. Середавина, заслуженного врача России, главного внештатного специалиста по эндоскопической хирургии министерства здравоохранения Самарской области. Имя этого замечательного человека, хорошо известного не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, с благодарностью вспоминают тысячи людей. За годы созидательного труда Борис Юрьевич спас многие жизни, помог огромнейшему количеству земляков. Он был одним из тех специалистов, благодаря кому операции на внутренних органах проводились на самом современном уровне, с применением передовых технологий. Недаром пациенты называют его зодчим человеческих тел. Обладая особой харизмой, отзывчивостью, чувством юмора, при этом высочайшим профессионализмом и ответственностью, он заслужил репутацию хирурга от Бога, специалиста с золотыми руками. Своим личным примером, желанием передавать свои знания и умения молодым специалистам Борис Юрьевич воспитал целую плеяду профессиональных хирургов. Его вклад в развитие медицины, решение задач сохранения здоровья граждан, подготовку высококвалифицированных врачей невозможно переоценить. Борис Юрьевич всегда и при любых обстоятельствах спешил на помощь людям. И память об этом удивительном человеке, искусном хирурге и эксперте, до конца преданном своему призванию, сохранится навсегда.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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