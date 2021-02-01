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Дмитрий Азаров: «Все, кто добровольно записался и еще не привился – должны получить вакцину»

1 февраля 2021 19:01
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На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек.

Такое поручение дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Докладывая о ходе прививочной кампании от COVID-19, министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, что на территории области действует 137 пунктов вакцинации. На данный момент первую дозу (напомним, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа) получили 21 726 человек, а полностью завершили вакцинацию 5430 жителей Самарской области.

Как и ранее, в первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе проводится вакцинация тех, кто в сам изъявил желание и оставил соответствующую заявку на сайте Госуслуг.

«На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек, – доложил Армен Бенян. – На портале Госуслуг открыт раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию».
Министр добавил, что ближайшая поставка вакцины ожидается 4 февраля. Она составит 28 980 доз.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий необходимо обязательно учитывать и тех, кто сам проявляет инициативу.
«Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, – заключил Глава региона.  – Все, кто записался добровольно и еще не привился, – должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии

Здравоохранение
1 февраля 2021  19:01
На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек.
Дмитрий Азаров: «Все, кто добровольно записался и еще не привился – должны получить вакцину»
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