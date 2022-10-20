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Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск

20 октября 2022 19:52
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В селе Сергиевск до конца года планируют открыть новый корпус центральной районной больницы.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Сергиевский район Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства нового клинико-диагностического корпуса центральной районной больницы. Долгожданный для жителей социальный объект возводят в селе Сергиевск благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Строительство нового одноэтажного корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск началось весной этого года. В начале лета был готов фундамент здания, проложены инженерные коммуникации, на площадку завезли специальные металлические легкие конструкции. Сейчас работы вышли на финишную прямую. Губернатор ознакомился с текущим ходом строительства объекта, где сейчас ведется устройство фасада, внутренних перегородок и потолка, внутренних инженерных сетей. Представитель компании – подрядчика доложил Главе региона, что работы на объекте выполняются в соответствии с графиком и согласно контракта должны быть завершены к концу года. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян уточнил, что при соблюдении сроков строительства уже в декабре в новом корпусе планируется принять первых пациентов.

«Работы еще много. Понятно, что компания вы опытная. Надеюсь, что и здесь справитесь в назначенные сроки. Не подведите», - поставил задачу подрядчикам Дмитрий Азаров.

Открытие нового корпуса с нетерпением ждут как медики, так и жители Сергиевского района. Благодаря новому корпусу больница получит дополнительные возможности для оказания жителям качественной медицинской помощи. По словам главного врача Сергиевской ЦРБ Сергея Бородулина, в новом корпусе будут сосредоточены широкие возможности для оказания специализированной медицинской помощи как на амбулаторном, так и на стационарном этапах. Отделение будет оснащено новым современным оборудованием, в том числе цифровым рентген-аппаратом, маммографом, флюорографом, аппаратом компьютерной томографии, ультразвуковым оборудованием, аппаратами функциональной диагностики и другой медицинской техникой.

В новом здании будут располагаться кабинеты УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, приемное отделение с противошоковой палатой и экстренной операционной. В связи с расширением планируется, что штат больницы пополнят новые специалисты.

«Несмотря на все сложности, санкции, закуплено современное и мощное оборудование. Все в наших руках, чтобы в обозначенные сроки справиться с задачей и уже в декабре открыть новое отделение, которое для некоторых районов сопоставимо с новым лечебным учреждением. Рассчитываю, что так и будет», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В прошлом году по поручению Президента РФ Владимира Путина в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, повышение ее доступности, особенно в сельских территориях. Так, в 2021 году возведено 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории. В 34 медучреждения, расположенные преимущественно в сельской местности и малых городах, поставлено медицинское оборудование. Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» было поставлено 19 мобильных передвижных медицинских пунктов.

В этом году работа по развитию инфраструктуры здравоохранения и системы оказания первичной медико-санитарной помощи, повышению оснащенности медицинских учреждений Самарской области продолжается.

В 15 муниципальных образованиях идет строительство новых медицинских подразделений, в 4 районах возводятся клинико-диагностические отделения больниц. В медучреждения региона до конца года всего поступит 141 новый автомобиль и 2000 единиц медтехники.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
В селе Сергиевск до конца года планируют открыть новый корпус центральной районной больницы.
20 октября 2022  19:52
Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск
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