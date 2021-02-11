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Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году

11 февраля 2021 13:49
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Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию рабочих поездок в муниципальные районы. В четверг, 11 февраля, Глава региона приехал в Кинель для того, чтобы вместе с жителями города определить планы по развитию территории, обновлению инфраструктурных и социальных объектов.

В посёлке городского типа Алексеевка Губернатор пообщался с коллективом и пациентами подразделения Кинельской центральной больницы. Здесь работает как стационар, так и поликлиническое отделение.

В период пандемии на базе стационара развёрнут ковид-госпиталь на 100 коек. За 2020 год здесь помогли более чем 2 тысячам пациентов. Специалисты поликлинического звена подготовлены к вакцинации. Главный врач Кинельской ЦБГиР Сергей Плешаков рассказал, что с этой целью уже закуплена морозильная камера, подготовлено оборудование для выезда мобильных бригад и проведения вакцинации в отдалённой местности. Всего в Кинеле организовано 4 специальных кабинета. Уже привита почти одна тысяча человек.

«Динамика заболеваемости коронавирусом идёт у нас постепенно на спад. С учётом вакцинации, я думаю, что число больных уменьшится, – отметил Сергей Плешаков. – Массовая вакцинация сейчас идёт в основном в Кинеле. 15 февраля нам обещают прислать материал, и мы на следующий день планируем начать делать прививки и здесь, в Алексеевке. У нас всё готово, оборудование есть, персонал обучен и может принимать людей».

Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Многие врачи в Алексеевке имеют высшую квалификационную категорию. Штат почти полностью укомплектован «узкими специалистами». Такой эффект даёт, в том числе, и активная работа с теми, кто проходит обучение по целевому набору. Всего в Самарский медицинский университет направлено 120 человек, из них 34 – учатся на первом курсе. Все они в дальнейшем пополняют трудовой коллектив ЦБГиР. Глава региона поблагодарил главного врача за чётко выстроенную кадровую работу.

«В Алексеевке отличные врачи, они всегда относятся с заботой к нам – пациентам. Здесь у нас можно получить квалифицированную помощь специалистов и это очень радует, потому что не нужно лишний раз ехать в Самару. Но, хочется, чтобы само здание поликлиники, отремонтировали и оно стало современным и комфортным», – отметила Анастасия Владимирова.

Поликлиническое отделение расположено в приспособленном здании 1960 года постройки. Его проектная мощность рассчитана на 180 посещений в смену, а по факту получается 252. Здесь медицинскую помощь оказывают как взрослым, так и детям. «Нужно начинать ремонт с крыши, потому что она протекает. Конечно, за десятки лет в негодность пришли и все инженерные коммуникации, – рассказал главный врач. – В конце марта уже будет готова проектно-сметная документация после прохождения госэкспертизы. Мы планируем заменить часть перекрытий с деревянных на бетонные, выполнить внутреннюю отделку».

Дмитрий Азаров дал поручение министру здравоохранения региона Армену Беняну выделить средства и провести капитальный ремонт, не откладывая – уже в этом году. «Закладывайте средства на реализацию этого проекта в бюджете региона, чтобы в этом году максимально справились с задачей», – отметил Губернатор. Работы планируется провести в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: Департамент информационной политики

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Комментарии

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