Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в Прибрежном

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Такое решение принято после обращения жителей поселка к Главе региона в социальных сетях.



До настоящего времени вакцинация людей, проживающих в Прибрежном, от коронавирусной инфекции и других заболеваний проводилась в поселке Управленческий. К прививочному пункту был организован подвоз пожилых и маломобильных граждан. Вместе с тем, удаленность Прибрежного и невозможность привиться в самом поселке доставляла неудобства гражданам.



Чтобы повысить доступность вакцинации для всех жителей Прибрежного, Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет непосредственно в посёлке. Для этого сейчас в местной поликлинике проводят маршрутизацию и оборудуют кабинет. Предполагается, что первых пациентов на вакцинацию в поликлинике № 4 смогут принять 16 марта.

Напомним, что сейчас в Самарской области работают 144 прививочных пункта, в которых вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 127 тысяч человек.

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