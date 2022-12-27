Я нашел ошибку
Главные новости:
Отдельные украшения и целые инсталляции выполнены своими руками.
Сотрудники Самарского метрополитена задекорировали все 10 станций к Новому году
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
Также глава МИД РФ напомнил о поступающих от Запада конфронтационных сигналах в ядерной сфере.
Лавров: США угрожают физическим устранением президента России
Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией.
Дмитрий Азаров передал самарским медикам ключи от автомобилей неотложной и скорой помощи
Глава региона поблагодарил их за трудную работу и спасенные жизни.
"Вы всегда готовы прийти на помощь": Дмитрий Азаров в День спасателя наградил работников службы
Даже в мирные дни спасатели находятся на передовой, мужественно ведут борьбу за жизнь, безопасность и здоровье людей.
Начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко поздравил коллег с Днём спасателя
Двое мужчин организовали компанию по продаже на территории РФ иномарок, предлагая помощь в покупке машин за пределами страны.
Мошенники обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа
Главная цель стартапа – помочь людям с ограниченными возможностями вернуться в социум и не испытывать неудобство при использовании протезов.
Резидент «Жигулевской долины» создает протезы стоп из материалов отечественного производства
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.45
-0.23
EUR 72.62
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров передал самарским медикам ключи от автомобилей неотложной и скорой помощи

27 декабря 2022 15:39
103
Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией.

Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией. Правда, в предпраздничный период работы у врачей, медсестер и фельдшеров больше обычного. Сейчас в регионе отмечается повышенное количество пациентов с инфекционными заболеваниями. 

- Но мы должны все сделать для того, чтобы позаботиться о здоровье наших земляков. Знаю, что врачи делают иногда невозможное, работая буквально 24 часа в сутки, - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор передал медикам ключи от 37 автомобилей неотложной помощи "Ларгус" и 14 скорых на базе "ГАЗ":

- Я уверен, что эти новые автомобили внесут свою лепту вместе с врачами и водителями в сохранение здоровья и спасения жизней наших земляков. В этом у меня нет никаких сомнений.

 Руководитель области отметил: благодаря нацпроекту "Здравоохранение" удалось значительно укрепить региональную медицину. Сейчас в Самарской области нет ни одного автомобиля скорой помощи, который бы не соответствовал необходимым требованиям. За последние годы полностью обновлен автомобильный парк, весь транспорт не старше 5 лет. 
 
Всего в регионе за последние 5 лет приобретено 438 единиц транспорта первичного звена и 215 автомобилей скорой медицинской помощи. За этот же период возведено и модернизировано около 115 медицинских учреждений. Построены 83 ФАПа, 11 офисов врачей общей практики и 7 врачебных амбулаторий. На 243 объектах здравоохранения проведен капитальный ремонт. Открыто 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Работа в направлении модернизации непременно будет продолжаться, подытожил Дмитрий Азаров.

Источник:  sovainfo.ru

 

Фото: Андрей Савельев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
47
Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией.
27 декабря 2022  15:39
Дмитрий Азаров передал самарским медикам ключи от автомобилей неотложной и скорой помощи
103
В этом году коллектив Отрадненской городской больницы пополнили семь врачей
27 декабря 2022  13:57
В этом году коллектив Отрадненской городской больницы пополнили семь врачей
159
Он идет на поправку, сообщил помощник руководителя группы военных советников и научно-технического центра
26 декабря 2022  22:42
Рогозина успешно прооперировали после ранения
400
При трудоустройстве в медучреждения специалисты получают «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.
26 декабря 2022  22:19
Новая мера поддержки помогает привлекать в Самарскую область врачей из других регионов России
433
Почему стоит отказаться от спиртных напитков и как важно подавать детям пример здорового питания.
26 декабря 2022  16:29
Самарские эксперты дали рекомендации, как питаться в праздничные выходные без вреда для здоровья 
463
Соблюдать правильный рацион питания будущим родителям необходимо еще на этапе планирования беременности.
23 декабря 2022  22:02
Врач-акушер-гинеколог больницы Семашко призвала будущих родителей потреблять больше овощей и фруктов
948
Важной рекомендацией является  потребление овощей и фруктов в достаточном количестве, которое приносит многоплановую пользу.
23 декабря 2022  17:39
Диспансеризация выявляет у каждого пятого жителя региона последствия нерационального питания
780
Приобретённый на средства, выделенные акционерным обществом «Самаранефтегаз» в рамках благотворительности.
23 декабря 2022  16:30
В Новокуйбышевской центральной городской больнице заработает новый компьютерный томограф
791
В этом году 70 молодых врачей в Самарской области получили компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки.
23 декабря 2022  16:25
В Самарской области врачам помогают улучшить жилищные условия
771
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2846
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14469
Весь список
В центре внимания
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
30
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
179
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022  13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
186
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
27 декабря 2022  12:16
На площади Куйбышева с 27 декабря до 8 января откроют точки общепита, сувенирные лавки и два пункта проката коньков
512
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
27 декабря 2022  09:43
Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки детям-сиротам и ребятам, оставшихся без попечения родителей
324
Весь список