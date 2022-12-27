Дмитрий Азаров передал самарским медикам ключи от автомобилей неотложной и скорой помощи

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Встреча губернатора с медиками накануне Нового года стала доброй традицией. Правда, в предпраздничный период работы у врачей, медсестер и фельдшеров больше обычного. Сейчас в регионе отмечается повышенное количество пациентов с инфекционными заболеваниями.

- Но мы должны все сделать для того, чтобы позаботиться о здоровье наших земляков. Знаю, что врачи делают иногда невозможное, работая буквально 24 часа в сутки, - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор передал медикам ключи от 37 автомобилей неотложной помощи "Ларгус" и 14 скорых на базе "ГАЗ":

- Я уверен, что эти новые автомобили внесут свою лепту вместе с врачами и водителями в сохранение здоровья и спасения жизней наших земляков. В этом у меня нет никаких сомнений.

Руководитель области отметил: благодаря нацпроекту "Здравоохранение" удалось значительно укрепить региональную медицину. Сейчас в Самарской области нет ни одного автомобиля скорой помощи, который бы не соответствовал необходимым требованиям. За последние годы полностью обновлен автомобильный парк, весь транспорт не старше 5 лет.



Всего в регионе за последние 5 лет приобретено 438 единиц транспорта первичного звена и 215 автомобилей скорой медицинской помощи. За этот же период возведено и модернизировано около 115 медицинских учреждений. Построены 83 ФАПа, 11 офисов врачей общей практики и 7 врачебных амбулаторий. На 243 объектах здравоохранения проведен капитальный ремонт. Открыто 8 центров амбулаторной онкологической помощи. Работа в направлении модернизации непременно будет продолжаться, подытожил Дмитрий Азаров.

Источник: sovainfo.ru

Фото: Андрей Савельев