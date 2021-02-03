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Сегодня же, накануне Всемирного дня борьбы против рака губернатор Дмитрий Азаров оценил работу и пообщался с коллективом центра амбулаторной онкологической помощи, открытого в конце прошлого года на базе Самарской горбольницы №4 благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Борьба с онкозаболеваниями – одно из ключевых направлений нацпроекта. И главное в этом деле-ранняя диагностика и своевременное лечение. За центром онкопомощи ГБ 4 закреплены жители трех районов областного центра - Ленинского, Самарского и Октябрьского – всего почти 157 тысяч человек.

«Если раньше за многими исследованиями приходилось обращаться только в Самарский областной клинический онкологический диспансер, то теперь жители Самары могут получить комплексный осмотр и лечение у нас. Доступность и качество онкологической помощи значительно улучшилось», – подчеркнула главный врач больницы Наталья Виктор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.