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Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

30 декабря 2021 15:54
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В новом центре будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации.

В четверг, 30 декабря, в Самарской области открылось первое детское паллиативное отделение на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д. Середавина. Его возможности накануне Нового года оценил губернатор Дмитрий Азаров.

С идеей создания первого в регионе паллиативного отделения выступила Ольга Шелест, руководитель благотворительный фонд «ЕВИТА», и основатель фонда Владимир Аветисян. Инициативу поддержал Глава региона. Организация уже на протяжении ряда лет оказывает постоянную помощь неизлечимо больным детям и их семьям.

«Открытие отделения стало возможным благодаря объединению усилий разных людей: профессиональных врачей, волонтеров и представителей благотворительных фондов. Но начальный импульс создала лично Ольга Юрьевна Шелест – совершенно удивительный человек, для которой нет чужой беды, чужих детей. Она нам подсказала, что такое отделение нужно. Дальше совместно с фондом «ЕВИТА» благодаря поддержке Владимира Евгеньевича Аветисяна мы реализовали этот проект. Оснащение этого отделения – это благотворительная помощь фонда», – отметил вклад Дмитрий Азаров.

Первые койки для паллиативных детей в регионе были созданы 3 года назад. «И места могли мигрировать из любого отделения, из любой 8 или 15-местной палаты. Тяжелобольной ребенок, нуждающийся в санации, в кислородной поддержке, который кормится через зонд или со стомой, находится еще среди 10 или 14 детей. Это стресс и для мамы, и для ребенка, и для всех окружающих. Поэтому 3 года назад наш фонд оборудовал 6 отдельных одноместных паллиативных палат на базе больницы им. В.Д. Середавина и на базе Тольяттинской городской детской больницы. Но все мы понимали, что этого очень мало. Нужна была специализированная помощь, специализированное отделение, где таких детей знают, где таких детей не боялись бы, где в комплексе были бы все врачи, а ребенок не кочевал из отделения пульмонологии в отделение хирургии», – рассказала руководитель благотворительного фонад «ЕВИТА» Ольга Шелест.

«Ранее паллиативная служба была представлена выездными бригадами, диспансеризацией. Теперь в Самарской области появилось первое специализированное отделение паллиативной помощи детям. Таким образом каждый паллиативный ребенок будет постоянно находиться под наблюдением медработников – как в условиях стационара, так и во время нахождения пациента дома, – отметил министр здравоохранения области Армен Бенян и добавил, что подобные отделения есть лишь в нескольких центральных регионах России. – Поэтому мы являемся новаторами и будем продолжать развитие паллиативной службы».

В новом отделении 7 палат, каждая оформлена в индивидуальном стиле благодаря художникам-волонтерам. Стены украшают персонажи детских сказок и мультфильмов. Для того, чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя комфортно, палаты оснащены не только всем необходимым медицинским оборудованием, но и телевизорами, кондиционерами, холодильниками, микроволновыми печами и другой бытовой техникой. На этаже имеется отдельная душевая кабина и ванная комната.

«Главная задача, которая перед нами стояла - создать условия, чтобы дети вместе со своими мамами, находясь в больнице, чувствовали себя как дома. И мы видим, что здесь нет ни одного больничного названия, здесь есть домики – домики лесника, художника, музыканта и так далее», – рассказал основатель благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян. Он поблагодарил Губернатора и Правительство региона за содействие и помощь в создании отделения.

«Находясь в палате отделения, ребенок сможет получить помощь любого врача, который работает в педиатрическом корпусе больницы им. В.Д. Середавина. Врач придет, осмотрит его, сделает свои назначения, если будет необходима операция, его прооперируют, и он вернется сюда. Это огромный прорыв для Самарской области. И это большое счастье для всех родителей паллиативных детей, – не скрывая эмоций, говорит Ольга Шелест. – Все очень ждут открытия. Более того, на каждом этапе создания этого отделения мы советовались с родителями. Все это творчество, росписи на стенах – не только фонда «ЕВИТА» и врачей областной больницы, но и тех родителей, которые сюда приедут со своими детьми».

Кроме того, в отделении есть процедурный кабинет, комнаты для приготовления молочных смесей, ординаторская, сестринская и санитарные помещения. Все полностью оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Создан и стоматологический кабинет для санации и лечения зубов детям.

В новом центре будут оказывать первичную паллиативную специализированную медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации, назначать лекарства, ухаживать за дренажами и стомами, лечить хронические заболевания, а также – оказывать психологическую помощь и консультации для родителей по уходу за детьми. Специалистов в новом отделении – достаточно. Есть врач по паллиативной медпомощи, педиатр, невролог, анестезиолог-реаниматолог, диетолог, психолог и медсестры. При необходимости будут привлекаться врачи других специальностей больницы им. В.Д. Середавина.

«У нас замечательный медицинский персонал, который будет постоянно помогать нашим пациентам и их родителям, – считает заведующая отделением Елена Калинина. – Уверена, что детям и их мамам у нас будет комфортно как дома. Мы планируем принять первых пациентов уже в январе. Родители ждут открытия нашего отделения, чтобы мы им помогали».

Будет создано и специальное мобильное приложение для родителей паллиативных детей, которые в любой момент времени смогут обратиться к врачам за помощью или за советом. Это позволит и медикам постоянно следить за здоровьем маленьких пациентов.

«Я очень рад, что у нас все получилось. Отделение стало уникальным в России. По тому набору компетенций, которые сегодня здесь сконцентрированы для удобства ребятишек, родителей, аналогов сегодня нет, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Такое объединение усилий гражданского общества, людей с добрым сердцем, усилий власти приводит к результату, который на самом деле был давно ожидаемым. Но такая совместная работа доводит дело до логического завершения. Мы создаем комфортные условия для очень непростых ребятишек – тем, кому нужно больше внимания, заботы и любви. Здесь для этого созданы все условия».

В настоящее время в реестре паллиативных состоит больше двухсот маленьких пациентов. По нозологии основную долю составляют дети с неврологическими патологиями – 59%. 18% – генетические нарушения, 14% – врожденные пороки развития, 3% – онкология. Среди пациентов с паллиативным статусом есть дети с редкими орфанными заболеваниями, а также находящиеся на искусственной вентиляции легких, дети с синдромом короткой кишки, некоторым из которых нужно круглосуточное парентеральное питание.

В июне уходящего года по поручению Главы региона были выделены существенные средства из областного бюджета на покупку паллиативным детям с нутритивной недостаточностью лечебного питания, которое получает 91 ребенок. Помощь будет оказываться и в следующем году.

Говоря о планах, руководитель фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест подчеркнула, что в ближайшие годы планируется открыть еще два отделения паллиативной помощи детя в Самарской области – на базе больницы Ивановой и Тольяттинской детской городской клинической больницы. Глава региона инициативу поддержал.

В завершении Ольга Шелест поблагодарила Дмитрия Азарова за оказанную помощь в создании отделения детской паллиативной помощи: «Только при вашей поддержке возможно успешно реализовать все проекты в Самарской области».

«Невозможно переоценить то, что вы делаете для всех нас, всего общества», – ответил Губернатор и выразил слова благодарности всем, кто работал над созданием нового уникального отделения паллиативной помощи детям Самарской области.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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