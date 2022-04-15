Дмитрий Азаров – медикам Самарской области: «Ваш самоотверженный труд позволил спасти тысячи и тысячи жизней»

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В четверг, 14 апреля, состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области. В ней приняли участие руководители больниц и поликлиник, главные внештатные специалисты, медицинские работники различного профиля, ветераны отрасли, руководители ведомств и учреждений, главы городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций. Вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым они обсудили итоги прошлого года, проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития сферы здравоохранения.

Глава региона, открывая коллегию, поблагодарил медиков и сотрудников сферы здравоохранения за работу в этот тяжелый период пандемии.

«В 2021 году отрасль здравоохранения, медицинское сообщество, все наши граждане, вновь столкнувшись с опасной инфекцией, прошли через множество испытаний. И в самый сложный период пандемии, на ходу перестраивая работу, действуя на опережение, работая на максимуме человеческих возможностей, вы справились с поставленными задачами. Все это время героически сражались с этой угрозой наши врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары, сотрудники скорой помощи. Люди, чей высочайший профессионализм и верность своему призванию вызывает чувство восхищения и гордости за вас, врачей Самарской области. Именно ваш самоотверженный труд позволил спасти тысячи и тысячи жизней», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также обозначил неоценимый вклад системы здравоохранения в поддержание стабильности экономики Самарской области: «Мы сохранили занятость и возможность людям работать, обеспечивать свои семьи. Это очень важно для благополучия жителей Самарской области, для предприятий и их трудовых коллективов, для каждого конкретного человека и для бюджета Самарской области».

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян также отметил, что система здравоохранения Самарской области продолжала и продолжает работать в особых условиях, обусловленных пандемией новой коронавирусной инфекции. В течение всего прошлого года 36 медицинских организации оказывали помощь пациентам с ковид и пневмонией. Помощь пациентам с инфекцией в пиковые периоды оказывали 37% от общего числа медицинских работников региона. Привлекались студенты высших и средних образовательных учреждений.

«Хочу подчеркнуть роль первичного звена здравоохранения, которое в прошлом году принимало основной удар пандемии. С запредельной нагрузкой продолжали работать «красные зоны» в стационарах. Спасибо каждому сотруднику за самоотверженную работу на передовой борьбы с COVID-19. Хочу поблагодарить отдельно молодых врачей, студентов медицинских вузов и колледжей, - сказал Дмитрий Азаров. – Сегодня защита от COVID-19 не теряет своей актуальности. Нам нужно сохранять бдительность, продолжать вакцинацию и разъяснительную работу».

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией ковид, и ее последствиями, в прошлом году в Самарской области удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения (на 10,3%), органов дыхания (8,4%), новообразований (4,8%), болезней органов пищеварения (5,6%). Это стало возможным благодаря сохранению доступности экстренной и неотложной помощи, плановой специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, при жизнеугрожающих заболеваниях.

«Основные задачи министерства заключаются в том, чтобы снизить смертность, увеличить продолжительность жизни и улучшить качество предоставления медицинской помощи жителям региона. Каждая жизнь важна, каждая жизнь на счету», - сказал Армен Бенян.

На выполнение этих задач направлены государственная программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» и нацпроект «Здравоохранение», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря их реализации совершенствуется инфраструктура здравоохранения и повышается оснащенность медицинских учреждений. Так в прошлом году построены новые корпуса в тольяттинской городской клинической больнице №5 и в самарской клинической больнице им. В.Д.Середавина, первых пациентов принимает новый инфекционный корпус сызранской городской больницы №2. На 69 объектах здравоохранения были организованы работы по капитальному ремонту. В этом году запланирован ввод нового инфекционного корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Ведутся работы по строительству поликлиники в поселке «Волгарь» Куйбышевского района Самары и реконструкции Нефтегорской центральной районной больницы. В медицинские учреждения области поступило 111 единиц автотранспорта, почти 900 единиц медтехники.

Продолжалось оснащение региональных медицинских организаций, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний. В 2021 году в ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница №5» и ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» поставлено 42 единицы медицинского оборудования. Открыты Центры амбулаторной онкологической помощи в ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 6» и ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7».

В целях повышения качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний поставлено 36 единиц оборудования в 9 сосудистых центров и отделений. На базе ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова» (СОККД) создан координационный центр по управлению рисками сердечно-сосудистых заболеваний. СОККД проведено более 1000 телемедицинских консультаций пациентов. Запланирована модернизация самого СОККД.

«Приоритетным направлением деятельности остается борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями – эта угроза никуда не отступала и вновь выходит на первый план нашей с вами работы. Мы уже открыли специальные подразделения для ранней диагностики рака – центры амбулаторной онкологической помощи, продолжаем оснащать высокотехнологичным оборудованием онкологическую службу, и в этом году масштабные усилия в этом направлении будут предприняты» - сказал Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения региона отдельно отметил, что в конце прошлого года на базе педиатрического корпуса клинической больницы им. В.Д.Середавина было открыто первое в губернии детское паллиативное отделение. С идеей его создания выступила Ольга Шелест, руководитель благотворительного фонда «ЕВИТА», и основатель фонда Владимир Аветисян. «В прошлом году уже 193 ребенка получили лечебное питание, а в этом году 65 детей были госпитализированы для лечения», - отметил министр.

В прошлом году по поручению Президента РФ Владимира Путина в Самарской области началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, повышение ее доступности, особенно в сельских территориях. Так за год возведено 16 ФАП, 6 офисов врача общей практики, 4 врачебные амбулатории. Также поставлено 19 мобильных передвижных ФАПов, организованы выездные консультативные бригады. Кроме того, в 34 учреждения первичного звена, преимущественно расположенных в сельской местности и малых городах, поставлено медицинское оборудование. Приобретено 168 автомобилей для оказания скорой помощи.

«Все это, созданное в период беспрецедентных сложностей, будет служить нашим землякам долгие десятилетия», - подчеркнул Глава региона.

Министр здравоохранения сообщил, что продолжается цифровизация системы здравоохранения. В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2021 году создано более 1500 новых автоматизированных рабочих мест для врачей. В эксплуатацию введен резервный центр обработки данных в «Жигулевской долине». Активно использовалась централизованная система «Телемедицинские консультации», благодаря которой в 2021 году проведено суммарно более 72 тыс. телемедицинских консультаций. Доля онлайн – консультаций выросла в регионе в 8 раз. «Самарская область среди всех субъектов РФ по уровню развития цифровой зрелости в сфере здравоохранения заняла 12 место», - подчеркнул глава ведомства.

Армен Бенян отметил, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются, в том числе, наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации. Обеспеченность врачами на территории Самарской области (12,3 тыс.специалистов) выше, чем в среднем по РФ. Серьезную поддержку молодым специалистам оказывает Правительство Самарской области, муниципалитеты, сами лечебные учреждения. С помощью государственных мер поддержки удается привлекать врачей и средний медперсонал в сельские медучреждения и малые города губернии. Так, доплаты и стимулирующие выплаты врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области в 2021 году получили 400 человек. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные выплаты для врачей – 1,5 млн рублей, для средних медработников – 750 тыс. рублей. Всего единовременную компенсационную выплату получили 140 человек. Кроме того, в 2021 году 159 молодых врачей получили компенсацию 50% расходов, понесенных ими в связи с уплатой процентов по ипотечному кредиту. Продолжилось предоставление выплат для привлечения медработников наиболее востребованных специальностей (200 тыс. рублей) и наиболее дефицитных специальностей (300 тыс. рублей), получателями которых стали 452 медработника.

«Хочу отметить здесь работу главных врачей центральных районных больниц и целевую подготовку специалистов. Должна быть продолжена работа по выплате муниципальных стипендий, которая позволяет продемонстрировать молодому специалисту, еще студенту, заинтересованность родной земли в том, чтобы он трудился на благо своих земляков в конкретном районе, конкретном поселении», - отметил Дмитрий Азаров.

О подготовке кадров для системы здравоохранения региона рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов. СамГМУ проводит мониторинг потребности региона в кадрах и составляет согласованную с областным минздравом заявку на выделение целевой квоты на обучение за счет средств федерального бюджета. И эта квота ежегодно растет. Также Самарская область выделяет дополнительные средства для бесплатного обучения студентов в СамГМУ. Университетом формируется система профориентации школьников, чтобы будущие выпускники узнавали о профессии врача, специальностях, возможностях самарского вуза. Сегодня в СамГМУ обучаются представители 34 субъектов и 32 стран. «Отрадно, что и в наш медицинский университет сегодня едут абитуриенты из разных регионов страны. Это говорит о том, что уровень подготовки в СамГМУ остается крайне высоким, - отметил Глава региона, - Многое еще вместе нам надо сделать, чтобы выпускники университета оставались на самарской земле, в том числе, кто приехал из других регионов и стран».

Александр Колсанов напомнил, что в 2021 году СамГМУ стал победителем конкурса «Приоритет 2030». Цель университета - стать к 2030 году драйвером развития высокотехнологичного сектора экономики «Информационные технологии в здравоохранении». Сегодня вузом реализуется новая модель современного медицинского университета, базирующаяся на развитии цифровых технологий, научно – исследовательской и инновационной деятельности. СамГМУ разрабатывает и внедряет уникальные технологии и методики, которые получают высокую оценку и востребованы на самом высоком федеральном уровне. В планах вуза – открытие в этом году производственной площадки на базе регионального индустриального парка «Преображенка».

«Успехи вуза были бы невозможным без Вашей личной поддержки, Дмитрий Игоревич, а также без поддержки министра здравоохранения региона. Совместное решение самых актуальных проблем – это тот подход, который реализуется ежедневно», - сказал ректор СамГМУ.

«Инновационные подходы к образованию, научным исследованиям, уже внедренные на территории страны и Самарской области инновационные разработки создают очень надежный задел на будущее, чтобы мы с самых передовых позиций смогли вместе с вами выстраивать работу по защите здоровья людей», - отметил Глава региона.

В рамках коллегии также выступили председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский. Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников выразил благодарность и признательность врачебному персоналу и всем медицинским работникам губернии за благородный и самоотверженный труд.

«Год назад Губернатор региона Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул, что необходимо учесть все возможные сценарии развития пандемии и детально проработать комплексный план текущих мероприятий. И я хочу с удовлетворением отметить, что наши врачи оказались на высоте, они с честью проходят непростой этап, следуют своему врачебному и гражданскому долгу. Поэтому система здравоохранения в целом выполнила все намеченные планы. Это позволило реализовать конкретные меры и шаги, которые помогли повысить качество оказания медицинской помощи и спасти жизни и здоровье многих людей», - отметил Геннадий Котельников.

В завершении коллегии Губернатор поблагодарил специалистов сферы здравоохранения за самоотверженный труд на благо региона и его жителей.

«Период пандемии обогатил нас бесценным опытом, который мы должны уметь использовать, сталкиваясь с новыми вызовами. Координируя наши действия, мы научились принимать нестандартные, порой достаточно жесткие, но что очень важно, эффективные и сфокусированные решения. Эти решения показывают, что опыт, который мы накопили, и те предложения, которые исходили от врачебного сообщества, позволили нам сделать максимум, чтобы защитить здоровье людей. Вместе мы смогли защитить здоровье людей, сделали для этого все возможное, а иногда и более того. Не сомневаюсь, что вместе мы сможем достойно ответить на все вызовы современности, повысить качество оказания медицинской помощи и ее доступность», - сказал Глава региона в завершении коллеги минздрава.

Глава региона также провел награждение специалистов отрасли. Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» был вручен Зое Дмитриенко, главной медицинской сестре Самарской областной клинической стоматологической поликлиники. Почетный знак Губернатора «За служение людям» получил Яков Стольников, заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Почетной грамоты Губернатора удостоились Валентина Артамонова, фельдшер скорой медицинской помощи Сергиевской центральной районной больницы, и Исмагил Багаутдинов, врач-терапевт Камышлинской центральной районной больницы. Благодарностью Губернатора отмечены Александра Бережная, медицинский психолог Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Лариса Иванова, фельдшер скорой медицинской помощи Пестравской центральной районной больницы, Ольга Николаева, помощник врача-эпидемиолога Безенчукской центральной районной больницы.