Дмитрий Азаров: «Губерния получила 28 980 вакцин, сегодня же их распределят в прививочные пункты».

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Сегодня в Самарскую область поступило почти 29 тысяч вакцин от коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак».

Уже в течение дня они будут распределены по прививочным пунктам - всего их 137. Один из них - в поликлиническом отделении Самарской горбольницы номер 4. Как организован процесс записи на вакцинацию, готов ли персонал и оборудование, сегодня проверил Губернатор Дмитрий Азаров.

До сегодняшнего дня на пункт поступало 230 доз вакцины, однако уже в эту поставку должно прийти 1150. Главный врач больницы Наталья Виктор рассказала Губернатору, что прививать начнут сразу же, желающих много и пациенты этого ждут. По словам регистратора центра вакцинации, только за сегодняшнее утро на прививку записались 16 человек. Составлен лист ожидания - как из тех, кто записался самостоятельно, так и тех, кто состоит в группе риска и будет прививаться по цеховому принципу.

Глава региона спросил о скорости вакцинирования и пропускной способности пункта.

«Я просил провести своего рода тренировки количества вакцинируемых на конкретном пункте, сколько за день получится привить людей. Как оцениваете?»,- задал вопрос Губернатор. Сотрудники рассказали, что сама процедура занимает порядка 10 минут, так что прививать смогут до 120 человек в день.

«Давайте к этой цифре стремиться, потому что скорость поставки вакцин в регион теперь будет зависеть от того, как быстро мы будем справляться с задачей. Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому удвоили количество прививочных пунктов в регионе, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру»,- подчеркнул Губернатор.



От охвата вакцинацией напрямую зависит формирование коллективного иммунитета - а значит, способность противостоять вирусу. Эффективность этого метода доказывают не только научные исследования, но и конкретные примеры. В прошлом году благодаря вниманию Губернатора и отстаиванию интересов региона на федеральном уровне в Самарскую область было поставлено большое количество прививок от гриппа, что позволило привить 60% населения области. Результат оценивают уже сегодня: в этом году ни одного случая гриппа подтверждено не было. «Отработали, прививочную кампанию провели, население привили: ни одного случая гриппа. И здесь нам лучше работать оперативно. Мы понимаем – каждый день важен»,- подчеркнул Губернатор.



Фото: Департамент информационной политики