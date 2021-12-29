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Для жителей поселка Рубежный созданы новые условия оказания медпомощи

29 декабря 2021 14:00
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Для жителей поселка Рубежный созданы новые условия оказания медпомощи

В поселке Рубежный  Куйбышевского района открылась новая врачебная амбулатория, возведенная в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с главой Куйбышевского района Алексеем Коробковым проконтролировал работу подразделения Самарской городской больницы № 10, пообщался с медработниками и пациентами.

Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие системы здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Новая врачебная амбулатория в поселке Рубежный расположена на одной из центральных улиц населенного пункта. Ранее жители получали медпомощь в подразделении Самарской городской больницы № 10, расположенном в приспособленном помещении. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в поселке появилась современная врачебная амбулатория, оснащенная всем необходимым в соответствии со стандартом, сообщает Минздрав региона.

«В подразделении получают помощь более 3000 тысяч жителей, в том числе более 800 детей, — рассказал  главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица. — В целях организации разделения потоков пациентов здание оборудовано отдельными фильтр-боксами для детей и взрослых с симптомами простуды, что сейчас особенно актуально. Также из нововведений — прививочные кабинеты для взрослых и детей, просторный холл с удобными креслами для комфортного ожидания приема, входная группа, подготовленная в соответствии с принципами безбарьерной среды. Подразделение оборудовано новой современной медтехникой. В целях повышения доступности специализированной медицинской помощи регулярно организуем работу передвижного флюорографа».

Напомним, в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

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