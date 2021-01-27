Для жителей двух сел Красноармейского района заработал новый фельдшерско-акушерский пункт 

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Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Колокольцовка Красноармейского района принял первых пациентов. ФАП возведен в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Теперь медицинскую помощь в комфортных условиях получают не только жители села Колокольцовка, а это 139 человек, но и пациенты из населенного пункта Сытовка.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение». Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Так, в 2020 году в рамках нацпроекта в регионе возвели 32 ФАПа и 2 офиса врача общей практики.

«Новое здание фельдшерско-акушерского пункта полностью соответствует всем санитарным нормам, - отметил главный врач Красноармейской центральной районной больницы Виктор Попов. – Это современное светлое тёплое помещение, где жители могут получить необходимое обследование, сделать кардиограмму, сдать анализы, получить лечение, назначенное врачом. Врач общей практики регулярно приезжает, осматривает по графику всех жителей села. Из ЦРБ в здание ФАПа будет регулярно приезжать выездная бригада «узких» специалистов наиболее востребованных специальностей. Для этого в ФАПе есть все необходимое оборудование».

Комфортные условия созданы для работы фельдшера, рады новоселью и сельские жители. Наталья Шиманкова живет в селе с 1964 года «Я давний пациент медицинских учреждений. Мне есть с чем сравнивать, - делится она впечатлениями. - До этого нас обслуживали в маленьком приспособленном помещении, а сейчас мы приходим в красивое цивилизованное здание, где тепло, удобно, просторно, есть возможность пройти нескольких врачей. Так что мы очень рады появлению нового ФАПа».

В Самарской области с этого года началась реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на пять лет, в которую включены центральные районные больницы и городские поликлиники. В этих учреждениях будут проводить ремонт, также их оснастят современным оборудованием, поступит и новый транспорт, кроме того, планируется возведение новых объектов, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства