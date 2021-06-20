Для сотрудников медицинских учреждений региона организовано праздничное мероприятие

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При поддержке главы региона Дмитрия Азарова в этот день для сотрудников медицинских учреждений организовано праздничное мероприятие.

"Ваш труд позволил нам защитить общественное здоровье, избежать падения экономики и уровня благосостояния жителей Самарской области. Благодаря вашим коллективным усилиям, поддержке федеральных и региональных органов власти наш регион, несмотря на колоссальные трудности, добился запланированных показателей национального проекта «Здравоохранение», реализуемого по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

Дорогие друзья! От всего сердца благодарю вас за неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Спасая жизни пациентов, вы зачастую рискуете своей и, тем самым, задаете высокие нравственные ориентиры для всего нашего общества" - отметил в своем поздравлении Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В программе праздничного мероприятия спартакиада медработников и образовательные мастер-классы для руководителей и молодых учёных, а также вечерняя концертная программа.

В соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стритболу и теннису принимают участие специалисты около 50 учреждений здравоохранения.

Праздничное мероприятие проводится с соблюдением противоэпидемических норм.