Для около 400 жителей села Подгорное Борского района строится новый ФАП

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Жители села Подгорное будут получать помощь в новом здании фельдшерско-акушерского пункта.



Возведение медицинского объекта началось благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. Новые условия создаются для около 400 жителей села Подгорное Борского района.



Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.



Ранее жители села Подгорное получали помощь в приспособленном помещении. Сегодня работы по подготовке нового здания идут активно с опережением графика - залит фундамент, возведены металлокаркас и кровля.



"Возведение современного ФАПа позволит улучшить качество и доступность медпомощи для жителей села. Медпункт будет оснащён всем необходимым – медтехникой, компьютерным оборудованием и мебелью. Прием пациентов в новом здании продолжит молодой специалист – участница программы "Земский фельдшер", – рассказал главный врач Борской центральной районной больницы Николай Пастухов.



В прошлом году в рамках национального проекта был возведён модульный ФАП в селе Таволжанка.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО