Для диагностики пациентов с COVID-19 самарские ученые решили прибегнуть к методу термографии

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Ученые Самарского государственного медуниверситета совместно с коллегами из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева проводят научные исследования по разработке неинвазивной скрининг-диагностики на основе тепловизионной системы и информационных технологий. Это позволит бесконтактно и более безопасно исследовать изменения в состоянии здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией.

Особенности течения COVID-19, его тяжесть и характер осложнений зачастую требуют длительного наблюдения за состоянием различных систем организма пациента. Диагностическое оборудование, такое, как МРТ и рентгенография, как правило, используют для подтверждения первичного диагноза и оценки эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий. Но нередко нужно неоднократно в реальном времени оценивать состояние важнейших систем организма, таких, как сердечно-сосудистая и дыхательная, чтобы прогнозировать динамику течения заболевания и корректировать тактику лечения и реабилитации.

У пациентов в состоянии выраженной гипоксии, сниженной сатурации крови наблюдаются значительные изменения в системе кровообращения. Выраженность этих негативных процессов отражается на термопрофиле пациента. Одним из серьезных последствий COVID-инфекции является склонность к повышенному тромбообразованию, что также влияет на характер инфракрасного излучения в пораженной зоне.

Для диагностики состояния здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией самарские ученые решили прибегнуть к методу термографии. Как рассказал доцент кафедры динамики полёта и систем управления и кафедры космического машиностроения Самарского университета Игорь Давыдов, в их университете накоплен опыт в разработке аппаратно-программных систем для медицинской термографии.

«Эффективность борьбы с эпидемией COVID-19 во многом обусловлена наличием оперативных методов диагностирования заболевания и динамики его лечения. В Самарском университете и СамГМУ с 2020 года проводятся работы, направленные на создание тепловизионного взаимосвязанного комплекса аппаратно-программных решений и медицинских технологий, - говорит к.т.н., доцент Игорь Давыдов. - На данный момент получены первые результаты в разрабатываемой тепловизионной скрининг-диагностике. Результаты работы показали необходимость как проведения дополнительных научно-технических исследований при разработке программной, аппаратной части комплекса, так и уточнения методики диагностирования заболевания».

«Разработанная нами методика диагностики заключается в изучении характера инфракрасного излучения от поверхностей конечностей и туловища пациентов, - поясняет заведующий кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ, д.м.н., профессор Александр Яшков. - Полученные качественные и количественные характеристики инфракрасного излучения отражают динамику функционального состояния микроциркуляторного русла в ходе проведения лечебно-реабилитационных мероприятий».

Специалисты подчеркивают, тепловидение - это высокочувствительный метод, который не имеет противопоказаний к многократному применению, так как он абсолютно безвреден. Благодаря этому тепловидение подходит для постоянного мониторинга состояния пациентов.

Простота обследования тепловизором, доступная даже среднему медицинскому персоналу, и безопасность методики позволяют широко использовать эту технологию в лечебных учреждениях в качестве экспресс-диагностики. В дальнейшем специалисты планируют совершенствовать как программное обеспечение, так и методики диагностирования заболевания для анализа полученных данных и повышать их информативность при различных состояниях у пациентов, перенесших как COVID-19, так и другие заболевания, передает пресс-служба облправительства.