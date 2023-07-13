Директор центра медицины катастроф СО рассказал, что делать, если вы стали свидетелем или участником аварии

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Какие факторы влияют на увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий?



Что делать, если вы стали свидетелем или участником аварии?



Какие есть рекомендации для профилактики последствий ДТП?



Об этом рассказывает главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф Вячеслав Стебнев:



"У 60-65% пострадавших в ДТП преобладает тяжелая политравма, требующая экстренного оказания помощи на месте происшествия.



Три важнейших фактора, которые увеличивают вероятность ДТП:

1)состояние алкогольного или наркотического опьянения у водителя

2) отказ от использования средств безопасности (ремней безопасности, специальных детских сидений, мотошлемов)

3) невнимательное поведение водителей и пешеходов на дороге.



Высокую опасность представляет неожиданное ухудшение здоровья водителей – потеря сознания или сильные болевые ощущения. Обострения заболеваний у водителей могут быть при сильных перепадах температуры воздуха в кабине – перегревание или переохлаждение.



Если Вы стали участником или свидетелем ДТП выполните следующие действия:

оцените обстановку и удостоверьтесь в собственной безопасности

заглушите двигатель, поставьте машину на ручной тормоз включите аварийную световую сигнализацию и установите знак аварийной остановки

определите количество пострадавших при ДТП

вызовите скорую помощь по телефонам «103» или «112»

начните оказывать первую помощь пострадавшим до момента приезда скорой помощи.



Для профилактики последствий ДТП необходимо:

использовать ремни безопасности и детские автокресла

научить своего ребенка безопасным навыкам поведения и соблюдению Правил дорожного движения, в первую очередь, своим личным примером

пройти обучение навыкам оказания первой помощи

осуществлять обязательный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей

водителям, страдающим острыми заболеваниями, при обострении хронических заболеваний или в состоянии сильного переутомления, не садиться за руль".

Фото: минздрав СО