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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников

7 мая 2021 10:41
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Диетологи дали совет, как нормализовать питание после майских праздников

Диетологи дали рекомендации, как нормализовать питание после затяжных майских праздников.

"Для начала нужно вывести то, что скопилось в кишечнике. Хорошо с этим справляется клетчатка – всевозможная зелень и овощи: листовые салаты, петрушка, укроп, сельдерей, капуста, морковь в сыром виде, свёкла. Также важно пить больше воды, чтобы вывести продукты распада и остатки алкоголя", – рассказала Москве-24 врач-диетолог Елена Соломатина. А уже дальше, по мнению специалиста, можно переходить на щадящее питание – супы-пюре, каши, жидкое, теплое и неострое питание. Еда должна быть не особо калорийной, потому что калорий мы уже и так получили с лихвой", – добавила диетолог.

На щадящем питании лучше провести примерно два дня, а потом постепенно возвращаться к привычному рациону.

Теги: диета диетолог здравоохранение питание

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