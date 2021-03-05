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Диетолог указала на пользу хлеба при похудении

5 марта 2021 12:58
108
Диетолог указала на пользу хлеба при похудении

Диетолог Мария Шубина в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» в пятницу, 5 марта, рассказала, чем хлеб полезнее яблока при похудении.

По словам специалиста, в хлебе нет ничего страшного, в том числе для людей, желающих похудеть. Врач пояснила, что хлеб является хорошим источником сложных углеводов, витаминов группы В и белка.

«Если сравнивать с яблоком, действительно калорийность небольшого кусочка хлеба будет сопоставима с калорийностью среднего яблока», — рассказала диетолог.

Она отметила, что сытость, которая наступает после хлеба, скорее всего, будет длиться дольше, чем после яблока, благодаря его составу и содержащихся в нем сложных углеводов.

Между тем, Шубина подчеркнула, что важно выбирать хлеб правильно. Так, существует такое понятие, как гликемический индекс, то есть способность продукта повышать уровень сахара в крови. У белого хлеба, у батона он очень высокий. Из-за этого уровень сахара в крови увеличивается очень быстро, так же быстро затем снижаясь, поэтому быстро наступает голод.

У цельнозернового хлеба гликемический индекс примерно на уровне яблока. Разница только в полученных питательных веществах, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана

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