Диетолог Тараско: кефирная диета может привести к смерти

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Популярная среди интернет пользователей кефирная диета чревата опасными последствиями вплоть до смерти. Об этом в беседе с 5-tv.ru предупредила диетолог Анастасия Тараско, пишут "Известия".

По ее словам, подобные диеты по факту являются голоданием.

«Для начала давайте назовем вещи своими именами. Такого рода диеты, где разрешен один продукт, по сути, являются вовсе не диетой, а голоданием. Потому что это резкое ограничение калоража, да еще и такое однобокое, за счет какого-то одного продукта», — пояснила Тараско.

Как указала специалист, соблюдая такие диеты, человек обрекает свой организм на стресс на фоне резкого дефицита калорий.

«Если вы хотите похудеть с помощью голодания, то да, конечно, килограммы вы сбросите, но за счет мышечной массы, гликогена содержащегося в печени и мышцах. Только в последнюю очередь будут потрачены жиры, и потом все очень быстро возвращается на круги своя», — подчеркнула она.

При этом в случае наличия некоторых заболеваний такое голодание может привести к смерти. Так, наиболее опасны подобные диеты для людей с сахарным диабетом, недугами сердца, почек и печени, а также желчнокаменной или язвенной болезнями.

Перед голоданием следует обязательно проконсультироваться со специалистом, резюмировала Тараско.

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