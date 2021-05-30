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Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон

30 мая 2021 12:11
63
Диетолог предупредила об опасности употребления «вчерашних» макарон

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина порекомендовала употреблять только свежие макароны, а не «вчерашние», которые были приготовлены, охлаждены, а потом разогреты.

По ее словам, если макаронные изделия разогревать, то крахмал, содержащийся в муке, становится модифицированным и плохо переваривается. Особенно Мухина не рекомендует использовать микроволновку.

«В результате повторной обработки от него [крахмала], можно сказать, отрываются электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы. Свободные радикалы — это вещества, которые вызывают мутации в клетках, это вредные вещества, потом нужны «горы» антиоксидантов, чтобы вывести их из организма, нейтрализовать их вредоносный эффект», — приводит слова Мухиной радио Sputnik 30 мая.

Врач рассказала, что стоит выбирать макароны из твердых сортов пшеницы — в них содержится настолько много белка, что они сравнимы с молочными продуктами или мясом.

«Полезны макароны, которые делаются из гречки, макароны из сои — фунчоза, стеклянная рисовая лапша», — добавила она.

В последнее время становятся популярными макароны из отрубной муки, в них много витаминов и полезных веществ, отметила диетолог.

Мухина также сообщила, что если человек не страдает от ожирения или нарушений обмена веществ, то ему рекомендуется включать макароны в свой рацион. Но нужно помнить, что макароны из мягких сортов пшеницы лучше употреблять в первой половине дня, чтобы было время потратить полученную энергию. Изделия из твердой пшеницы можно есть даже вечером.

«Макаронами из твердых сортов пшеницы целесообразно ужинать, особенно если у человека нарушен сон, потому что аминокислоты, содержащиеся в них, способствуют синтезу нейромедиаторов, происходит седативное воздействие на нервную систему. Есть макароны на ночь рекомендуется также из-за того, что они содержат марганец, он воздействует на центральную нервную систему, усиливает сонливость», — пояснила Мухина.

Диетолог заявила, что существуют диеты для похудения на макаронах из твердых сортов пшеницы. Однако не стоит сдабривать макароны жирными соусами, которые увеличивают калорийность блюда, пишут "Известия".

Флото: pixabay.com

Теги: диета диетолог макароны питание углеводы

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