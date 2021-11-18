Диетолог перечислила вредные для печени продукты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Зритель сможет увидеть не пересказ событий, а пластические размышления о тревоге и нежности, чувстве слитности и одиночестве.
В Самаре состоится премьера пластического спектакля по мотивам рассказа А. Платонова «Фро»
Волонтерский центр партии «Единая Россия» берет шефство над круглосуточными пунктами вакцинации в Самаре и губернии.
Самарские волонтеры: заботимся о тех, кто заботится о нас
Перевозку новобранцев осуществляют специально подготовленным воинским эшелоном, который предварительно был продезинфицирован.
Первый поезд с призывниками из Поволжья отправился в западные регионы России
Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности. 
Сбер запускает специализированные цифровые приложения с сервисами для различных отраслей
В этом году Кремлевской елки не будет
В этом году Кремлевской елки не будет
Администрация Тольятти определилась с подрядчиком, который ответит за новогодние украшения
Администрация Тольятти определилась с подрядчиком, который ответит за новогодние украшения
В Самаре могут появиться трехсекционные трамваи
В Самаре могут появиться трехсекционные трамваи
В Самарской области на пожаре погиб человек
В Самарской области на пожаре погиб человек
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.82
0.26
EUR 82.36
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог перечислила вредные для печени продукты

18 ноября 2021 12:59
150
Диетолог перечислила вредные для печени продукты

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сообщила о том, что для поддержания здоровья печени следует постоянно придерживаться правил питания, которые исключают определенные продукты, пишут "Известия".

По словам диетолога, для печени вредна пища, которая содержит большое количество токсических элементов, особенно острая, жирная и жареная, а также алкогольные напитки.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть всё, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты. Должна быть исключена жаренная пища и острые продукты питания», — рассказала Мойсенко 18 ноября в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Кроме того, врач отметила, что стоит с опаской относиться к экзотическим фруктам, овощам и деликатесам, привезенным из других стран.

Также она подчеркнула, что при проблемах с печенью стоит включить в свой рацион продукты в отварном виде. Мойсенко добавила, что все овощи должны быть термически обработаны.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Диетолог перечислила вредные для печени продукты
18 ноября 2021  12:59
Диетолог перечислила вредные для печени продукты
150
Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом
18 ноября 2021  09:29
Попова призвала привить от гриппа всех, кто переболел коронавирусом
238
Ежедневно с 9.00 до 20.00 жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
17 ноября 2021  18:22
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от коронавируса
590
Группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы.
13 ноября 2021  16:17
Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом
3234
Врач назвал необходимый для похудения продукт
13 ноября 2021  10:24
Врач назвал необходимый для похудения продукт
1274
Препарат до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
12 ноября 2021  23:25
Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса "Арепливир"
1703
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием.
12 ноября 2021  17:11
В селе Старое Эштебенькино готовятся к открытию нового ФАПа
1245
Министр рассказал, что сейчас в губернии более 200 тысяч доз запаса вакцины
11 ноября 2021  23:13
Армен Бенян напомнил самарцам, кто сможет привиться "Спутником Лайт" в ноябре 2021 года
1356
В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы ниже нуля, работы по устройству гидроизоляции и обратной засыпке фундамента.
11 ноября 2021  19:22
В жилом районе Волгарь Самары продолжается строительство поликлиники
1232
В настоящее время новый фельдшерско-акушерский в селе Светлый ключ оснащается мебелью и медицинским оборудованием.
11 ноября 2021  18:12
В селе Светлый ключ в ближайшее время начнет работу новый ФАП
1207
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1360
Весь список
В центре внимания
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
132
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
209
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
556
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 ноября 2021  13:12
Еще 1 785 жителей Самарской области заболели коронавирусом
444
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
17 ноября 2021  10:06
Дмитрий Азаров студентам: «Нам нужны ваши идеи, взгляды, мысли о будущем региона»
477
Весь список