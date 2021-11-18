Диетолог перечислила вредные для печени продукты

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сообщила о том, что для поддержания здоровья печени следует постоянно придерживаться правил питания, которые исключают определенные продукты, пишут "Известия".

По словам диетолога, для печени вредна пища, которая содержит большое количество токсических элементов, особенно острая, жирная и жареная, а также алкогольные напитки.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть всё, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты. Должна быть исключена жаренная пища и острые продукты питания», — рассказала Мойсенко 18 ноября в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Кроме того, врач отметила, что стоит с опаской относиться к экзотическим фруктам, овощам и деликатесам, привезенным из других стран.

Также она подчеркнула, что при проблемах с печенью стоит включить в свой рацион продукты в отварном виде. Мойсенко добавила, что все овощи должны быть термически обработаны.

Фото: Pixabay.com