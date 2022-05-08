Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом

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Исследования рациона долгожителей показали, что они употребляют определенные продукты и их сочетания, которые богаты витаминами, антиоксидантами и белком, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«В рацион питания долгожителей входит большое количество овощей, фрукты тоже есть, но их меньше. Плюс кисломолочные продукты: в разных странах это может быть кефир, простокваша, кумыс и т. д. На продукты ферментации сейчас тоже делают ставку. Мы в основном только капусту заквашиваем, моченые яблоки — редкость, моченые ягоды — тоже», — цитирует ее 7 мая «Вечерняя Москва».

Соломатина добавила, что богатые антиоксидантами продукты содержат витамины С, А и Е. Витамин С есть в квашеной капусте, черной смородине, шиповнике, яблоках и цитрусовых; витамин А — в облепихе, тыкве, абрикосах и моркови; витамин Е — в семечках, орехах и растительных маслах.

«И янтарная кислота является антиоксидантом: ее содержит квашеная капуста или зеленый крыжовник. Полезны для здоровья антоцианы — это черника, голубика, ежевика, слива, черноплодная рябина — всё, что окрашено в черный цвет», — объяснила диетолог.

Она напомнила про омега-3 жирные кислоты, которые оказывают омолаживающее действие. Их содержат жирная рыба и льняное масло. А белковые продукты, обвиненные некоторыми специалистами в зашлаковывании организма, Соломатина назвала полезными, пишут "Известия".

«Белок животного происхождения оставляет определенные эндотоксины, но без него очень сложно строятся наши коллагены и ткани. Для омоложения тоже нужен белок. Можно тоже сказать, что это компонент омоложения», — заключила эксперт.

Фото: Дильдина Светлана