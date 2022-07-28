Диетолог: одной из самых полезных для здоровья ягод считается черная смородина

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Одной из самых полезных для здоровья ягод считается черная смородина благодаря большому количеству витамина С. Употребление ягоды в пищу повышает иммунитет и сопротивляемость организма к различным простудным и инфекционным заболеваниям, пишут "Известия" Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с aif.ru.

Врач также напомнила, что смородина обладает эффектом замедлять старение и препятствовать развитию у человека возрастных заболеваний.

«Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы <...> блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз. С этой точки зрения черная смородина обладает ярко выраженным профилактическим действием против основных заболеваний, связанных со старением организма», — рассказала эксперт.

Соломатина также напомнила, что семечки черной смородины также очень полезны для здоровья.

«Семечки черной смородины содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия так называемого плохого холестерина, холестерина низкой плотности, из-за которого происходит развитие атеросклероза», — пояснила врач.

Фото: pxhere