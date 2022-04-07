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Диетолог назвала условие исключение супа из рациона

7 апреля 2022 09:07
132
Диетолог назвала условие исключение супа из рациона

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько назвала условие исключение супа из рациона. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

По словам Копытько, второе блюдо гораздо полезнее первого. Врач объяснила, что в порции супа меньше белка и других полезных веществ, чем в блюде с мясом и овощами, кроме того, суп не способствует долгому ощущению сытости. «Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — сказала диетолог.

При этом жидкую пищу и бульоны, уточняет Копытько, стоит включить в рацион на постоянной основе ослабленным людям, например, тем, кто перенес хирургическую операцию.

Фото: Дильдина Светлана

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