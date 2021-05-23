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Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

23 мая 2021 10:14
251
Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

Факторами здорового обмена веществ, который напрямую способствует похудению, является физическая активность, здоровый сон, а также белковая пища в рационе. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказала диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram.

По ее словам, основой здорового метаболизма является физическая активность, причем это необязательно должен быть спорт — речь идет о любой двигательной активности, заставляющей мышцы работать.

Следующим важным моментом является здоровый сон, так как зачастую обмен веществ нарушается именно из-за его недостатка. При этом организм начинает снижать расход калорий, пояснила эксперт.

На скорость обмена веществ влияет и рацион питания. Диетолог отметила, что в процессе усвоения пищи организм тратит больше энергии на расщепление белка, поэтому рекомендуется употреблять больше мяса, рыбы, яиц, орехов и бобовых.

Кроме того, следует обратить внимание на холодные напитки, так как при их усвоении организм тратит часть энергии на восстановление тепла. Также Арсеньева посоветовала потреблять больше зеленого чая и острой пищи, которые сокращают чувство голода, сообщают "Известия".

Теги: диета здоровье

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