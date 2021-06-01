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Диетолог назвала самую полезную ягоду

1 июня 2021 12:43
85
Диетолог назвала самую полезную ягоду

Диетолог из США, автор книги «Спортивное питание» и магистр медицинских наук Эми Гудсон рассказала о пользе употребления ягод, отметив, что они «занимают первое место в чартах» за счет высокого содержания клетчатки, витамина С и флавоноидов, а также назвала лидера данной пищевой категории по поддержанию здоровья. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает тематический портал Eat this not that.

По словам Гудсон, на фоне любых других фруктов ягоды являются мощным источником антиоксидантов, которые располагают антивозрастными свойствами и увеличивают продолжительность жизни. Это объясняется способностью антиоксидантов защитить клетки от свободных радикалов, вызывающих окислительный стресс и стимулирующих развитие хронических заболеваний, в числе которых — рак и болезни сердца.

Американский диетолог отметила, что наиболее полезной ягодой считается черника, что обусловлено ее высокой антиоксидантной способностью. Данная ягода также содержит полифенолы, которые могут ограничить эффекты старения клеток.

Кроме того, ягоды невероятно универсальны в своем потреблении. Так, их можно добавить практически в любое блюдо, начиная от выпечки и салатов и заканчивая коктейлями и соками, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

Теги: Врач-диетолог диета здоровое питание ягоды

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