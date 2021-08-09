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Девять человек с коронавирусом погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода в больнице

9 августа 2021 21:30
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Нехватка кислорода произошла из-за поломки оборудования в медучреждении.

Девять человек с коронавирусом погибли в Северной Осетии из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования в больнице, передает ТАСС.

"Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы", - сказали в пресс-службе Минздрава региона.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи.

"Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде", - добавили в ведомстве.

Как сообщил журналистам врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал порыв трубы под землей.

"Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей", - сказал Меняйло.

 

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва» / РБК

Теги: больница коронавирус нехватка кислорода Северная Осетия

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