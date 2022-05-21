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Девочка с диагнозом СМА из Петербурга получила препарат стоимостью 100 млн рублей

21 мая 2022 18:26
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Лекарство впервые использовали в городской больнице.

Пациентка детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге с врожденной спинальной мышечной атрофией (СМА) благодаря фонду "Круг добра" получила для излечения препарат "Золгенсма" стоимостью 100 млн рублей, лекарство впервые использовали в медучреждении городского подчинения, сообщили в субботу в пресс-службе Смольного, передает ТАСС.

"Наши врачи имеют большой опыт работы с детьми с орфанными заболеваниями и быстро приобрели навыки работы с препаратом "Золгенсма". За две недели до этого в нашем центре ребенку впервые ввели дорогостоящий препарат "Бринейра". Я очень рад, что городское здравоохранение при поддержке правительства города может предложить детям самую современную терапию, которая есть в мире", - приводит пресс-служба слова главного врача детской больницы №1 Александра Гостимского.

По словам пресс-службы городской администрации, ранее на подобную помощь могли рассчитывать только дети, находящиеся в федеральных медучреждениях. "Золгенсма" является первым лекарственным препаратом для генной терапии мышечной атрофии и вводится один раз в жизни. На сегодняшний день такие закупки стали возможными благодаря государственному фонду "Круг добра", который создали по распоряжению президента России Владимира Путина.

"Благодаря работе фонда, который возглавляет петербуржец, протоиерей Александр Ткаченко, дети получили шанс на излечение и полноценную жизнь. Огромное спасибо врачам и всем, кто помогает самым тяжелым больным", - цитирует пресс-служба Смольного слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
Лекарство впервые использовали в городской больнице.
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