Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Геоглиф в форме числа «60» на площади 2,5 га составили из 11 тысяч двухлетних сеянцев сосны и березы.
Сегодня в Ставропольском лесничестве новый участок «Сада памяти» высажен в виде геоглифа «60»
В здании будет располагаться филиал Государственной Третьяковской галереи.
Начались работы по благоустройству территории вокруг «Фабрики-кухни» 
Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ.
Подведены итоги конкурса профмастерства «Т Плюс» в Самарской области
Все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится. 
"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
В первую очередь, опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных на них объявлений.
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 
Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области 
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 

23 апреля 2021 16:26
153
Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости.

Детские хирурги Самарской областной клинической больницы им. В.Д Середавина провели  уникальную  операцию по созданию  пищевода маленькому пациенту.

Девочка родилась с врожденной патологией развития плода,  атрезией пищевода. За 1,5 года ребенку сделали четыре операции.  Одна из операций помогла создать условия для питания ребёнка. Остальные были направлены на восстановление проходимости двенадцатиперстной кишки. 

«Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости. Мы создали такую структуру, которая похожа на пищевод. На данный момент ребёнок восстанавливается и питается через зонд. Новый пищевод мы пока не задействовали для еды, девочке всего 1,5 года, она   сейчас только учится глотать.  По мере восстановления глотательного рефлекса мы будем пробовать кормить, используя пищевод», - рассказал детский хирург областной больницы  Дмитрий Быков. 

Сейчас маленькая пациентка находится в палате под наблюдением медицинских работников. По словам специалистов после подобных операций   медицинское наблюдение за ребёнком продолжается до пяти лет.

 

 

Теги: операция ребенок хирург

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости.
23 апреля 2021  16:26
Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 
153
Всего в регионе до 2024 года планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе в этом году два ЦАОПА на базе самарских больниц № 6 и № 7.
23 апреля 2021  15:27
Первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи принял почти 9 тысяч жителей губернии
144
В Самаре заболели 73 человека.
23 апреля 2021  14:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
159
В Самаре заболел 51 человек.
22 апреля 2021  19:26
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
394
Для защиты здоровья россиян Путин в Послании поставил задачу Правительству вместе с субъектами РФ расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.
22 апреля 2021  19:11
Самарская область опережающими темпами ведет закупку мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
450
Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации.
22 апреля 2021  18:28
Александр Муравец: «У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины» 
374
Во время ежегодного Послания Президента России к Совфеду Владимир Путин ярко выделил и поблагодарил всех причастных к борьбе с коронавирусом.
22 апреля 2021  16:06
Минздрав Самарской области поддержал слова Президента о лидирующих позициях РФ в борьбе с пандемией
512
Первый открыли в Самаре.
22 апреля 2021  14:05
Круглосуточный пункт для вакцинации от коронавируса открыли в Тольятти
634
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
22 апреля 2021  13:32
Снова сообщается о 15 умерших от коронавируса в Самарской области
451
В социальной политике государства приоритетом определена демография.
21 апреля 2021  19:12
Марина Сидухина: Президент назвал конкретные меры поддержки семей
449
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
94
Весь список
В центре внимания
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23 апреля 2021  17:29
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
Политика
111
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
23 апреля 2021  14:44
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Общество
214
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
23 апреля 2021  13:45
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Экология
171
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021  12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
257
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021  12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Происшествия
190
Весь список