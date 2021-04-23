Детские хирурги больницы Середавина провели  уникальную операцию  по созданию  пищевода маленькой девочке 

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Детские хирурги Самарской областной клинической больницы им. В.Д Середавина провели уникальную операцию по созданию пищевода маленькому пациенту.

Девочка родилась с врожденной патологией развития плода, атрезией пищевода. За 1,5 года ребенку сделали четыре операции. Одна из операций помогла создать условия для питания ребёнка. Остальные были направлены на восстановление проходимости двенадцатиперстной кишки.

«Сложность операции была в том, что у девочки не было пищевода. И его требовалось создать из тех органов, которые остались в брюшной полости. Мы создали такую структуру, которая похожа на пищевод. На данный момент ребёнок восстанавливается и питается через зонд. Новый пищевод мы пока не задействовали для еды, девочке всего 1,5 года, она сейчас только учится глотать. По мере восстановления глотательного рефлекса мы будем пробовать кормить, используя пищевод», - рассказал детский хирург областной больницы Дмитрий Быков.

Сейчас маленькая пациентка находится в палате под наблюдением медицинских работников. По словам специалистов после подобных операций медицинское наблюдение за ребёнком продолжается до пяти лет.