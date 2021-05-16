Дерматолог рассказала о выборе правильного солнцезащитного крема

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Дерматолог, косметолог Ирина Котова объяснила 16 мая в интервью RT, как правильно выбрать солнцезащитный крем.

«Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит — 20–30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце», — сказала Котова.

По ее словам, желательно сначала подготовить кожу к солнцу — в частности, начать принимать витамины А, Е, С, а также микроэлементы, например селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к загару.

Кроме того, в составе крема должны быть как физические, так и химические фильтры, добавила дерматолог. Также обязателен значок UVA/UVB, который является показателем защиты от всех видов лучей, пишут "Известия".

Еще важно, чтобы в составе средства были антиоксиданты, отметила Котова.

«Те же самые витамин С, витамин Е. Это будет способствовать тому, что кожа безболезненно перенесет солнце. С середины апреля или даже раньше повышена солнечная активность, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту все равно желательно использовать», — заключила эксперт.

Напомним, в Самарской области эту неделю прогнозируют очень жаркой, столбик термометра поднимется выше 30 градусов.