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Денис Бутолин посетил Самарскую городскую поликлинику N 13

15 августа 2024 19:26
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Обсудили планы  по строительству нового здания и доступность узких специалистов: с сотрудниками и пациентами поликлиники.

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин посетил Самарскую городскую поликлинику N 13. Совместно с главным врачом учреждения Анной Кравец он пообщался с пациентами и встретился с коллективом.

"Основные вопросы пациентов касались нехватки отдельных узких специалистов и организации льготного лекарственного обеспечения. Поручил главному врачу предметно разобраться с организацией обеспечения льготными препаратами. Над решением кадрового вопроса работаем совместно с руководителями медучреждений, сформированы ближайшие и долгосрочные планы по привлечению и закреплению новых специалистов", - отметил врио заместителя министра.

В 2024 году поликлиника заключила целевые договоры по специальностям - оториноларингология, неврология, кардиология и гастроэнтерология. В октябре этого года в учреждение будут трудоустроены врач-онколог и врач-оториноларинголог, осенью 2025 года - врач-невролог и врач-детский хирург.

Также вопросы, которые задавали и пациенты, и медработники касался обновления материально- технической базы. Денис Бутолин рассказал, что в министерстве здравоохранения Самарской области прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники в Железнодорожном районе. Также решается вопрос о финансировании ремонтных работ в поликлиническом отделении по адресу улица, Никитинская,2 в период 2025-2027 г.г.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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