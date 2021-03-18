Что указывает на скорый сердечный приступ

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Врачи в Великобритании назвали кислый привкус во рту предвестником сердечного приступа. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на данные британских специалистов.

По их данным, об опасном состоянии могут свидетельствовать несварение желудка без изжоги и отрыжки, а также беспричинная потливость, усталость и бессонница, пишет НСН.

Как утверждают медики, симптомы могут сохраняться в течение нескольких дней или же возникать внезапно, отмечает телеканал «360». На них обязательно нужно обратить внимание и обратиться за медицинской помощью для назначения своевременного лечения, подчеркнули врачи, пишут "Известия".

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