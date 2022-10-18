Числа заболевших COVID-19 в регионе продолжает снижаться

18 октября выявлено 333 новых случая коронавирусной инфекции:
- 119 в г. Тольятти
- 97 в г. Самара
- 13 в г. Похвистнево
- 13 в г. Сызрань
- 9 в г.Новокуйбышевск
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
46 человек госпитализированы.