Числа заболевших COVID-19 в регионе продолжает снижаться

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18 октября выявлено 333 новых случая коронавирусной инфекции:

- 119 в г. Тольятти

- 97 в г. Самара

- 13 в г. Похвистнево

- 13 в г. Сызрань

- 9 в г.Новокуйбышевск

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

46 человек госпитализированы.