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Часть отделений больницы Середавина возобновили работу в штатном режиме 

5 марта 2021 16:43
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С апреля 2020 года весь главный корпус областной больницы оказывал помощь только пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе часть отделений инфекционных госпиталей вернулись в штатный режим работы. 

В их числе   -  отделения Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Постепенный переход в штатный режим работы медучреждений находится на контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Напомним, с апреля 2020 года весь главный корпус областной больницы оказывал помощь только пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

 «Мы начали постепенно открывать профильные койки для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пациентам, - рассказал главный врач Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Пушкин. – Этому событию предшествовала большая работа по обеспечению эпидемической безопасности пациентов и сотрудников. При этом мы продолжаем оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Для инфекционных больных организована своя зона, есть отдельные шлюзы для прохода пациентов и персонала. Блоки для пациентов с инфекцией отграничены от остальных отделений. Разделение потоков соответствует всем нормам безопасности». 

С 1 марта некоторые отделения уже начали принимать  первых пациентов по профилям неврология, сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия, ревматология и др.  Врачи уже провели пациентам 8 экстренных операций, которые прошли успешно. 

«На базе сосудистого центра оказываем помощь экстренным пациентам неврологического профиля, больным с сердечной патологией,  а также пациентам с политравмой, - пояснил заведующий операционным блоком Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, руководитель центра по оказанию экстренной и неотложной помощи хирургическим больным Лев Вольгов. -  С 15 марта начинаем оказание пациентам хирургической помощи более широкого профиля. Это челюстно-лицевая хирургия, ЛОР-патология, нейрохирургия, ортопедия суставов, позвоночника, торакальная хирургия, общая хирургия, урология, то есть весь спектр хирургической патологии».

Главврач больницы Сергей Пушкин отметил, что пока клиника больше нацелена на оказание экстренной помощи прежде всего больным с острым нарушением мозгового кровообращения, коронарным синдромом, подозрением на инфаркт миокарда, помощь которым будет эффективна, если оказать ее в течение 2-3 часов. Также специалисты начали прием больных, у которых есть тяжелые политравмы. 

«Для нас это значимое событие – иметь возможность помочь больным, которые нуждаются в высококвалифицированной помощи наших специалистов, - подчеркнул Сергей Пушкин. - В прежнем режиме уже работают нейрохирурги, рентгенохирурги, отделения торакальной хирургии, травматологии, эндокринологии, ревматологии, которые готовы принимать  городских и сельских жителей губернии. В «чистой зоне» на сегодняшний момент развернуты 310 коек».

 

 

 

 

 

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