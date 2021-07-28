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Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет,

28 июля 2021 22:01
99
Причины смерти не сообщаются.

Бывший руководитель Росздравнадзора Елена Тельнова умерла в возрасте 69 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Елена Алексеевна начала работать в Росздравнадзоре с момента его основания, а с 2010 по 2013 год возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", — говорится в сообщении.

Коллектив Росздравнадзора выразил соболезнования родным и близким Елены Тельновой.

Причины смерти не сообщаются.

Елена Тельнова родилась 11 февраля 1952 года в Москве.

 

Фото:   РИА Новости / Александр Натрускин

Теги:  Росздравнадзор Елена Тельнова умерла

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