Борскую районную больницу пополнили одиннадцать специалистов

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В Борской центральной районной больнице продолжается активная работа по привлечению врачей и средних медицинских работников. В 2021–2022 годах коллектив учреждения пополнили одиннадцать специалистов — участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».



Напомним, повышение доступности первичной медико-санитарной помощи — часть системной работы по модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области. В регионе действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», направленные на решение кадровых вопросов в сельской медицине. В этом году единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве получили 123 медработника.



Медицинская сестра Анна Новикова переехала в Борский район в феврале этого года. Молодой специалист ведет прием пациентов в фельдшерско-акушерском пункте села Подсолнечное.



«Я начала работать в ФАПе сразу после окончания колледжа, — рассказала Анна Сергеевна. — Должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом позволяет обрести колоссальный опыт в оказании медицинской помощи — как плановой, профилактической, так и неотложной, а также при необходимости и экстренной. Адаптация на рабочем месте прошла без каких-либо больших трудностей. Старшие коллеги помогают в разрешении многих ситуаций, дают методические рекомендации. Это касается и организационных вопросов, и непосредственно общения с пациентами».



По словам главного врача Борской больницы Николая Пастухова, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сочетании с другими мерами социальной поддержки позволяют создать оптимальные условия для новых сотрудников. Учреждение предлагает компенсацию расходов на аренду жилья, возможно выделение квартир в порядке служебного найма. В ближайшее время в больнице ожидают прибытия трех специалистов в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — двух медицинских сестер и врача-стоматолога.

Фото: минздрав СО