Большинство россиян тратят на медицину более 10 тысяч рублей в год

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В каких случаях вы обычно обращаетесь к врачу? Сколько раз вы ходили к врачу за последний год? Почему вы обращаетесь в те или иные медучреждения? Каковы ваши расходы на медицину? На эти и другие вопросы ответили участники опроса, который провел СОГАЗ среди жителей страны.

В исследовании приняли участие 1000 респондентов, которые обслуживаются по ОМС, ДМС, а также в коммерческих клиниках за свой счет. Подавляющее большинство опрошенных (79%) обращаются к врачу не чаще 5 раз в год, в том числе 30% — не более 1 раза в год, 49% — от 2 до 5 раз в год. Еще 12% посещают врача 6-10 раз в год, а 9% — более 10 раз в год.

49% респондентов посещают врачей при недомоганиях средней тяжести, стараясь не доводить ситуацию до запущенной стадии, а 30% опрошенных обращаются к специалистам только при серьезном ухудшении самочувствия.

86% респондентов не планируют заранее расходы на медицину и думают о них только тогда, когда понадобилось лечение, а ОМС по каким-то причинам не подходит. Из-за этого более половины опрошенных (56%) попадают в ситуацию, при которой нужный комплекс медицинских услуг в коммерческой клинике оказывается значительно дороже, чем они ожидали.

Всего же участники исследования тратят на медицину, в основном, более 10 тысяч рублей в год: 21% респондентов — от 10 до 15 тысяч рублей, 42% — более 15 тысяч рублей. И только у 37% опрошенных россиян ежегодные расходы на медицину составляют менее 10 тысяч рублей.

Выбирая коммерческую клинику, россияне, как правило, ориентируются на знакомого или рекомендованного врача: в вопросе о критериях такого выбора 60% респондентов выделили конкретного врача, а 47% голосов получил вариант с отзывами о специалистах. Для сравнения, удобное расположение клиники оказалось важным только для 38% опрошенных.

Знакомые и проверенные врачи — также главная причина обслуживания в нескольких клиниках, которое практикуют более 80% респондентов. При этом большинство опрошенных (70%) готовы платить за консультации персонального лечащего врача, который составляет индивидуальный план лечения и сопровождает пациента до полного выздоровления.

По результатам опроса, для россиян медицина — это в основном решение уже возникших проблем со здоровьем, и это решение должно быть быстрым. Так, 66% опрошенных обращаются в коммерческие клиники, потому что там нет очередей. При этом только 20% респондентов проходили диспансеризацию по ОМС в течение года, а доля прошедших чекап в коммерческих клиниках еще ниже — всего 9%.