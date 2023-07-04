Более 8 тысяч жителей Сызрани будут получать медпомощь в новом офисе врача общей практики

266

Совсем скоро жители микрорайона Декабристов в Сызрани будут наблюдаться и проходить диспансеризацию недалеко от дома — в новом офисе врача общей практики.



Возведение модульного здания началось в мае в рамках национального проекта «Здравоохранение». На сегодняшний день смонтированы каркас и кровля будущего офиса, впереди — устройство фасада и подключение инженерных коммуникаций.



«Сейчас пациенты обращаются в наше отделение, расположенное в приспособленном помещении, где ведется прием в одну смену, или в городскую поликлинику №1. В новом офисе будут созданы более комфортные условия для оказания амбулаторной помощи жителям в пешей доступности от дома. Здесь будут работать фельдшер, врач-терапевт и врач-педиатр. Планируем повышать темпы проведения первого этапа диспансеризации, расширять охват людей старшего возраста профилактическими осмотрами», — отметила заведующая взрослым поликлиническим отделением Анастасия Скобеева.



Новые условия для оказания медпомощи также создаются в селе Ивашевка Сызранского района. По нацпроекту «Здравоохранение» здесь идет возведение фельдшерско-акушерского пункта.



Напомним, в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.



Всего в этом году в регионе планируется возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах. В 56 зданиях медицинских подразделений будет выполнен капитальный ремонт.

Фото: минздрав СО