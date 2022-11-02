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Более 7 тысяч консультаций провели специалисты центра управления рисками кардиодиспансера

2 ноября 2022 15:18
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Основная задача  центра – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.

Региональный центр компетенций – Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе Самарского областного клинического кардиологического диспансера   им. В.П.Полякова ежедневно проводит  дистанционные  консультации медработников   по вопросу оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения.   С начала года специалисты центра провели  более 7000  консультаций.

Специалисты Центра управления сердечно-сосудистыми рисками кардиодиспансера  осуществляют мониторинг и  маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в режиме реального времени в любое время и из любой точки региона. Центр работает круглосуточно и без выходных.

Основная задача  центра – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях. Центр создан с целью оказания организационно-методической и консультативной помощи врачам первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров по профилю «кардиология»,  бригадам скорой медицинской помощи, а также медработникам  городских и районных больниц.

«В кардиологическом диспансере накоплен большой опыт медикаментозного и оперативного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мы являемся центром компетенций по данному направлению в регионе. Главная цель – оказывать консультативную помощь коллегам в сложных случаях, вести регистры пациентов, посредством телемедицины взаимодействовать с федеральными медицинскими центрами. Кроме того, Центр координирует маршрутизацию пациентов. Специалисты рекомендуют, куда направить больного и, анализируя ситуацию в онлайн-режиме, выявляют проблемные вопросы, информация о которых оперативно поступает в региональное министерство здравоохранения. Управление сердечно-сосудистыми рисками – часть масштабной стратегии по снижению смертности от болезней системы кровообращения», – рассказал  главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Эксперты    консультируют врачей на местах преимущественно  по вопросам оказания помощи пациентам с острым коронарным синдромом, нарушением ритма и декомпенсацией хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

 

Фото:  ru.freepik.com

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Здравоохранение
Основная задача  центра – выявление факторов развития жизнеугрожающих сердечно-сосудистых заболеваний на ранних стадиях.
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